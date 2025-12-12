Meta, supporto unificato: arriva l’hub centrale per Facebook e Instagram

Meta sta introducendo un nuovo hub di supporto unificato per Facebook e Instagram, con l’obiettivo dichiarato di risolvere uno dei punti più critici della sua piattaforma: l’assistenza agli utenti. Per anni, processi frammentati, tempi lunghi e procedure poco intuitive hanno rappresentato una fonte costante di frustrazione. Il nuovo hub promette di semplificare segnalazioni, recupero account e gestione dei problemi più comuni, riunendo in un unico spazio funzioni che in passato erano disperse tra app, menu nascosti e pagine web esterne.

Il rollout è ufficialmente iniziato su iOS e Android, anche se al momento non ci sono riscontri diffusi sulla disponibilità effettiva. Più che introdurre strumenti completamente nuovi, l’hub mira a razionalizzare ciò che già esiste, una scelta che riflette la volontà di Meta di collocare tutte le funzioni essenziali in un percorso più lineare. La società riconosce esplicitamente che l’esperienza precedente “non ha sempre soddisfatto le aspettative”, un’ammissione insolita ma significativa.

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Un assistente AI dedicato al supporto

Tra le poche novità assolute c’è un assistente basato su intelligenza artificiale, progettato per fornire un aiuto più rapido nelle operazioni di recupero account e aggiornamento delle impostazioni. Il rollout iniziale riguarda solo Facebook, ma Meta sta già valutando l’estensione a Instagram e alle “altre app” del gruppo. Un riferimento che inevitabilmente fa pensare a WhatsApp, anche se l’azienda non ha ancora confermato nulla.

Nella prima fase l’assistente avrà capacità limitate, ma la società promette un’evoluzione progressiva, con funzioni sempre più utili e reattive. L’obiettivo è alleggerire il carico delle richieste più frequenti e ridurre i tempi di risoluzione, offrendo risposte più immediate rispetto ai percorsi tradizionali.

Accesso più semplice, anche per chi ha perso l’account

Un nodo cruciale riguarda l’accesso all’hub tramite le app stesse. Il dubbio è inevitabile: cosa succede a chi ha già perso l’accesso al proprio account? Meta afferma di aver affrontato anche questo punto, migliorando i sistemi di recupero grazie a modelli AI in grado di riconoscere dispositivi e posizioni utilizzati in passato. Un supporto utile per autenticare più facilmente gli utenti e ridurre gli errori nelle procedure di verifica.

Resta da capire se queste promesse si tradurranno in un’esperienza realmente più efficace. L’hub è ancora nelle prime fasi di distribuzione e saranno i prossimi mesi a dimostrare se Meta sia finalmente riuscita a rendere l’assistenza qualcosa di più vicino alle esigenze reali del pubblico.