Meta Quest 3: prezzo da non perdere oggi su Amazon

Il mondo dei visori ha subito un andamento altalenante, con un hype fortissimo al lancio, per poi assestarsi su ritmi abbastanza stazionari e blandi nel corso degli ultimi anni. Tra i maggiori esponenti del settore troviamo senza dubbio Meta Quest 3, un visore di altissima qualità, oggi disponibile a prezzo scontato nella sua versione con 512GB di memoria interna.

Definito dalla stessa Meta il Quest più potente di sempre, promette una esperienza di realtà virtuale definitiva, con inclusa una prova di 3 mesi di Meta Horizon+ (senza costi aggiuntivi per tutto il periodo indicato). Realizzato quasi interamente in plastica, presenta una finitura opaca su tutta la superficie, che non trattiene le impronte, con inserti in gomma attorno al viso e colorazione nera sulla parte superiore dei controller.

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L’ergonomia, rispetto al passato, è notevolmente migliorata, poiché il visore va ad agganciarsi perfettamente al viso, non risultando troppo pesante o arrecando fastidio all’utilizzatore. Le applicazioni, ei giochi, che gli utenti possono sfruttare sono davvero moltissime, sono scaricabili direttamente dallo store dedicato, facilitando di molto la vita e l’accessibilità da parte di chiunque.

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Meta Quest 3: che occasione su Amazon

Acquistare Meta Quest 3 richiede tutt’altro che una spesa troppo elevata. Dovete sapere infatti che in questi giorni il consumatore si ritrova a dover investire un contributo di 499 euro per il suo acquisto effettuato al seguente link su Amazon, con consegna gratuita e garanzia di 2 anni. Il listino, di 599 euro, era già stato ridotto a 549 euro, come conseguenza della presenza continua sul mercato.

Nel momento in cui vi collegherete alla pagina ufficiale del prodotto, dovete comunque sapere che è possibile scegliere tra varie versioni dello stesso dispositivo, con annessi anche accessori aggiuntivi, ma non cambiare la colorazione di base.