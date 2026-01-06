Meta: ecco la strategia dietro gli annunci fraudolenti

Meta ha imparato a muoversi con una certa abilità in una zona grigia. Facebook e Instagram sono diventati terreno fertile per truffe di ogni tipo, e non è un segreto che la pubblicità sia il motore che tiene in piedi l’intero sistema. I documenti interni analizzati da Reuters raccontano proprio questo, ovvero una gestione attenta del problema. L’obiettivo dichiarato resta la sicurezza degli utenti, ma leggendo tra le righe emerge un’altra priorità: evitare regole che possano incidere sui ricavi. Il caso del Giappone è forse il più emblematico. Qui l’aumento di annunci fraudolenti era diventato difficile da ignorare, con finte opportunità di investimento e volti noti ricreati dall’intelligenza artificiale per rendere le truffe più credibili. A tal proposito, Meta temeva la mossa che avrebbe cambiato tutto: l’obbligo di verificare l’identità di ogni inserzionista. Una soluzione efficace, sì, ma anche costosa e potenzialmente dannosa per il business.

Meta: ecco i recenti dati sulla gestione degli annunci

La risposta non è stata un cambio strutturale, bensì un intervento mirato e, soprattutto, strategico. I team interni hanno analizzato le ricerche effettuate nella Libreria Inserzioni da autorità e giornalisti, ripetendo quelle stesse query e ripulendo i risultati dagli annunci più problematici. Non tanto per eliminarli ovunque, quanto per farli sparire dai luoghi più osservati. In breve tempo, le ricerche restituivano un quadro rassicurante. Abbastanza da ottenere elogi pubblici e, soprattutto, da evitare nuove imposizioni normative.

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Quel modello è poi diventato un riferimento globale. Stati Uniti, Europa, India, Australia: lo stesso approccio adattato a contesti diversi, sempre con lo stesso obiettivo di fondo, prendere tempo e contenere l’impatto delle regolamentazioni. Il vero nodo resta il costo. Implementare la verifica universale significherebbe investire miliardi e rinunciare a una fetta non trascurabile dei ricavi. Per questo l’azienda preferisce intervenire solo quando obbligata.

Intanto le pressioni aumentano. In Europa si parla di miliardi di euro di potenziali sanzioni, mentre gli annunci ad alto rischio continuano a generare entrate enormi. Meta rivendica progressi e miglioramenti, ma ammette che la lotta è tutt’altro che conclusa.