Mercedes CLE: il facelift svelato dalle foto spia

Le recenti immagini dei prototipi impegnati nei test su strada indicano che il restyling della Mercedes CLE interesserà soprattutto la parte anteriore. Il muletto appare ancora coperto da pellicole protettive, concentrate su cofano, paraurti e calandra, segnale di un lavoro mirato sul frontale. Secondo quanto emerge, la griglia dovrebbe adottare una nuova interpretazione stilistica ispirata al linguaggio già visto sulla GLC elettrica. Il paraurti risulterebbe rivisto nelle prese d’aria e nelle linee inferiori, mentre i gruppi ottici anteriori dovrebbero introdurre la firma luminosa a stella, ormai elemento distintivo dei modelli più recenti della casa tedesca. La zona posteriore non mostra cambiamenti evidenti nelle foto disponibili, anche se non viene esclusa una grafica rinnovata per i fanali. L’impostazione complessiva resterebbe coerente con la carrozzeria coupé e cabrio, mantenendo proporzioni e superfici già note.

Interni e tecnologia in evoluzione

Le immagini spia non consentono di osservare l’abitacolo, tuttavia le informazioni raccolte suggeriscono interventi su materiali e dotazioni digitali. Il restyling dovrebbe portare nuovi rivestimenti e finiture aggiornate, con una maggiore attenzione alla qualità percepita. Centrale risulterà l’aggiornamento del sistema MBUX, destinato a integrare servizi connessi più recenti e funzioni evolute per l’assistenza alla guida e l’infotainment. La plancia manterrebbe l’impostazione già conosciuta, con strumentazione digitale e schermo centrale di grandi dimensioni, mentre l’ergonomia dovrebbe restare invariata. L’obiettivo è l’allineamento della Mercedes CLE alle soluzioni tecnologiche più attuali del marchio, senza interventi strutturali sull’architettura interna.

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Sul piano meccanico, il facelift non dovrebbe introdurre stravolgimenti. La gamma motori sarebbe confermata con unità benzina e diesel Mild Hybrid, affiancate da una versione Plug-in Hybrid già prevista. La presenza dell’elettrificazione leggera continuerà a sostenere efficienza e prestazioni, in linea con le strategie del costruttore. Restano in programma anche le varianti AMG, per le quali si parla della possibile introduzione di un V8, soluzione che rafforzerebbe il posizionamento sportivo della gamma. Le novità del restyling interesseranno sia la CLE coupé sia la Mercedes CLE cabrio. Il debutto? Tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.