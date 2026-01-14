Mercedes CLA: trionfo totale ai Car of the Year

Il riconoscimento di Car of the Year 2026 ha premiato la Mercedes CLA, protagonista assoluta di un’edizione particolarmente combattuta. I 59 membri della giuria internazionale hanno espresso le proprie preferenze attribuendo alla berlina tedesca 320 punti, distacco netto che ha consolidato il primo posto finale. Alle spalle si sono posizionate Skoda Elroq e KIA EV4, seguite da Citroen C5 Aircross, FIAT Grande Panda, Dacia Bigster e Renault 4 E-Tech Electric. Il risultato ha confermato una valutazione molto positiva su progetto, contenuti tecnici e coerenza generale del modello. Il successo ha assunto un peso specifico rilevante anche alla luce del precedente storico, che aveva visto nel 2025 l’affermazione della Renault 5 E-Tech Electric. L’esito finale ha messo in evidenza un consenso ampio e trasversale, segnale di un prodotto giudicato maturo e convincente sotto diversi aspetti.

Tecnologia e piattaforma di nuova generazione

La nuova Mercedes CLA poggia sulla piattaforma MMA, base modulare sviluppata per accogliere sia propulsioni elettriche sia ibride leggere. Grande attenzione è stata riservata all’ecosistema digitale, affidato al sistema operativo MB.OS, integrato nell’infotainment MBUX Superscreen, soluzione che unisce grafica evoluta, connettività estesa e gestione avanzata delle funzioni di bordo. Le versioni elettriche adottano un’architettura 800 V, scelta tecnica che consente ricariche rapide e maggiore efficienza complessiva. A livello di potenza siamo sui 260 kW, mentre l’autonomia WLTP (nel modello più efficiente) tocca gli 800 km. Tale valore colloca la vettura direttamente ai vertici della categoria. L’impostazione generale è stata giudicata completa ed in un certo senso coerente, con soluzioni orientate alla fruibilità nel quotidiano e all’ottimizzazione dei consumi.

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La gamma della Mercedes CLA si è ampliata pian piano con l’introduzione delle varianti Mild Hybrid. Questa configurazione particolare prevede un quattro cilindri turbo da 1,5 litri a ciclo Miller. Esso è stato progettato per massimizzare l’efficienza, con potenze fino a 140 kW. Per il mercato italiano i prezzi partono da 47.296 euro per la Mild Hybrid, mentre le versioni elettriche? Vanno a partire da 50.608 euro.