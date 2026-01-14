Mercedes-Benz, la nuova CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

In occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles, Belgio, si sono tenute le premiazioni dall’European Car of the Year, cerimonia che premia i migliori prodotti automotive. Il titolo di “Car of the Year 2026” è andato di diritto alla nuova CLA elettrica di Mercedes-Benz.

La giuria, composta da 60 giornalisti automobilistici internazionali, ha riconosciuto nella vettura di Stoccarda elementi unici che le hanno permesso di prevalere sugli altri 34 modelli in gara. Con un totale di 320 punti ottenuti, la CLA elettrica ha battuto le sei finaliste.

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I punti di forza della vettura sono certamente il suo design unito a prestazioni elevate e sistemi di sicurezza avanzati. Grazie a questa combinazione di elementi, la CLA elettrica si pone ai vertici della propria categoria e punta a rendere ogni viaggio in un’esperienza straordinaria.

La Mercedes-Benz CLA elettrica incanta con design unico, prestazioni elevate e sistemi di sicurezza all’avanguardia

Mercedes-Benz ha avviato la commercializzazione in Europa nel corso del 2025 e il debutto negli Stati Uniti è previsto a breve. Gli utenti che salgono a bordo della CLA elettrica possono godersi una plancia altamente tecnologica grazie al sistema operativo MB.OS e alla nuova generazione di MBUX basata sull’intelligenza artificiale.

La Casa della stella a tre punte vuole offrire ai propri utenti la sensazione di “Welcome home”, rendendo le vetture del marchio dei salotti su ruote. Al comfort di guida contribuisce anche la propulsione elettrica a zero emissioni che coniuga potenza e silenziosità.

L’autonomia offerta supera i 792 chilometri e la tecnologia a 800 V consente di recuperare fino a 325 km di autonomia con appena 10 minuti di ricarica. Considerando queste caratteristiche, non sorprende scoprire che per ordinare una nuova CLA elettrica è necessario mettersi in lista d’attesa. Gli ordini sono già pieni fino alla seconda metà del 2026 e, con il debutto negli USA previsto a breve, l’attesa potrebbe allungarsi ancora.

Come affermato da Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes Benz Group AG: “La nuova CLA è stata nominata Auto dell’Anno 2026 — un momento di grande orgoglio per Mercedes-Benz. Le giurie di tutta Europa hanno confermato ciò che i nostri clienti ci dicono: la CLA è una vera rivoluzione, che offre un’efficienza straordinaria e un’intelligenza senza sforzo”.