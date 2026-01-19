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MediaWorld: promozioni esagerate che ti faranno diventare folle per lo shopping

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Le promozioni di MediaWorld aprono  opportunità che entusiasmano chi ama la tecnologia. La selezione di articoli non è mai stata così invitante: ogni proposta sembra pensata per chi non vuole rinunciare a prodotti di qualità senza rinunciare al piacere di scegliere sapendo di non star a spendere lo stipendio di un anno. La voglia di innovazione si unisce a scelte concrete, regalando attimi di piacere tra uno smartphone potente, un laptop elegante o un accessorio tecnologico sorprendente. Qui la tecnologia diventa un invito a sperimentare, esplorare e divertirsi.

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Crazy in Love per le promo MediaWorld

Chi ama Apple troverà irresistibile l’Apple Watch SE 3 GPS a 249 euro, pronto a scandire i passi con eleganza, mentre l’iPhone 17 256GB Nero a 949 euro sprigiona una potenza straordinaria e un carattere deciso che non passa inosservato. Gli appassionati di Samsung potranno contare sul Galaxy A26 5G 128GB a 219 euro, affidabile e sempre pronto a sorprendere. Per chi studia o lavora, l’ASUS Vivobook Go 15 E1504 a 449 euro, l’iPad A16 11’’ Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro e il MacBook Air 13’’ a 969 euro offrono strumenti che rendono tutto più piacevole, divertente e sorprendente.

Le serate si animano con la Xiaomi A32EU Smart TV 32’’ a 149 euro e la Bose Smart Soundbar a 349 euro, mentre chi vuole prendersi cura di sé troverà irresistibile lo spazzolino Oral-B Vitality Pro Duo a 39 euro. I momenti di gioco si accendono con la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489 euro, e per risultati da urlo nello styling arriva il Dyson Airwrap i.d. a 499 euro. Ogni scelta porta con sé personalità, energia e tanta felicità, trasformando la spesa con MediaWorld in qualcosa di unico, mai provato con altri store. MediaWorld è il top!

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