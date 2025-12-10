MediaWorld, ogni occasione è speciale: offerte imperdibili per il Natale

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Nella cura personale, della sezione dedicata di MediaWorld, puoi ora trovare lo spazzolino ORAL-B iO Series 6S al prezzo fantastico di appena 119 euro. Capelli perfetti? Li avrai scegliendo la favolosa piastra DYSON Airstrait a 499 euro. Per gestire la casa MediaWorld propone la scopa elettrica DYSON V15 Origin a 499 euro ed invece per una cucina sana e saporita mette in promo l’utilissima PHILIPS Airfryer Serie 2000 6.2L a 89 euro. Se ami monitorare l’attività sportiva e tieni alla tua salute puoi anche scegliere il GARMIN Vivoactive 5 a 189,99 euro o il GARMIN Forerunner 165 a 219,99 euro. Per chi desidera uno smartphone di ultima generazione c’è invece l’OPPO Find X9 5G 512 GB al prezzo adesso stracciato di 999 euro. Non è ancora finita! Da MediaWorld trovi anche il tablet SAMSUNG Galaxy Tab A11+ 256GB a 249 euro, il veloce SAMSUNG 990 PRO 1 TB a 119,99 euro, la fotocamera KODAK PixPro FZ55 a 139 euro e la cassa JBL PartyBox Club 120 a 299 euro.