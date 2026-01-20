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MediaWorld: le promozioni più HOT in un solo volantino

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Hey tu, sì proprio tu che ami farti tentare dalle novità e dalle idee brillanti. MediaWorld propone un universo di occasioni che trasmette energia e una voglia irrefrenabile di rinnovare ciò che ami. L’atmosfera è al top e fa venir voglia di comprare qualsiasi cosa capiti a tiro. Tecnologia, intrattenimento e cura personale convivono in un mix che sprigiona personalità da ogni angolo dello store. Qui la scelta diventa un gesto di stile, una dichiarazione di gusto e un modo per regalarsi emozioni vere. MediaWorld non si limita a proporre prodotti, ma crea un volantino che diverte e invita a lasciarsi andare, con offerte che parlano direttamente a chi cerca carattere e qualità senza compromessi, trasformando lo shopping in puro piacere.
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Tecnologia e divertimento

Nel cuore delle promozioni MediaWorld brillano proposte che fanno venire voglia di dire “lo voglio”. L’Apple Watch SE 3 GPS a 249 euro sfoggia eleganza e ritmo, mentre l’iPhone 17 256GB Nero a 949 euro mostra potenza e stile deciso. Il Samsung Galaxy A26 5G 128GB al prezzo super di  219 euro sorprende per affidabilità e grinta. Per studio e lavoro spiccano l’ASUS Vivobook Go 15 E1504 al costo ora wow 449 euro, l’iPad A16 11’’ Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro e il raffinato MacBook Air 13’’ a 969 euro. Le serate cambiano passo con la Xiaomi A32EU Smart TV 32’’ a 149 euro e la Bose Smart Soundbar a 349 euro. Spazio anche al benessere con l’Oral-B Vitality Pro Duo a 39 euro, allo styling con il Dyson Airwrap i.d. a 499 euro e al gioco puro grazie alla Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489 euro. MediaWorld alza il livello e invita a divertirsi sul serio.

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