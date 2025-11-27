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MediaWorld: la festa del Black Friday prosegue con offerte succose

MediaWorld propone un’esplosione di offerte imperdibili che portano tecnologia, comfort e stile direttamente a casa tua con prezzi irresistibili oggi stesso

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Con MediaWorld puoi trovare strumenti che fanno davvero la differenza, senza perdere ore a capire quale scegliere. Il Black Friday diventa così un’avventura tra aspirapolvere che puliscono da soli, robot che conoscono ogni angolo della casa, elettrodomestici da urlo e accessori che trasformano la cura personale in un piccolo lusso quotidiano, altro che skin care. Qui non serve fretta: puoi guardare, confrontare, stupirti delle possibilità incredibili che lo store propone. Dalla cucina al soggiorno, fino alla camera da letto, ogni scelta promette performance e facilità, con un tocco di divertimento che rende la tecnologia ancora più appetibile. MediaWorld sa che un acquisto intelligente può far felice chiunque, e lo dimostra con una selezione pensata per sorprenderti, senza farti strappare i capelli davanti ai prezzi.

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Le offerte del grande Black Friday di MediaWorld

Nel palcoscenico delle promozioni, MediaWorld fa sul serio: l’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI al prezzo stracciato di appena 499 euro scivola per la casa senza fare piegamenti, mentre il DYSON V8 ADVANCE a 279 euro scova ogni briciola nascosta. Per superfici impeccabili arriva il DREAME H14 Pro Combo VM a soli 299 euro, e per i capelli da star c’è il DYSON Supersonic Nural a 399 euro.

La cucina diventa una magia con il CANDY CNCQ2T518EB a 399 euro, mentre il SAMSUNG RS57DG400EM9EF a soltanto 849 euro tiene il cibo fresco e organizzato. Chi ama lo spazio e il comfort trova nel HAIER HSPR79F18EWMB a 1099 euro la sua oasi, e il lusso tech arriva con l’LG GMG860EPBE InstaView ad appena 1799 euro. Infine, per lavaggi impeccabili c’è il SAMSUNG WD90DG5B15BEET a 549 euro, e il sorriso è assicurato con l’ORAL-B VITALITY PRO DUO GIFT EDITION alla bellezza di soli 39 euro.

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