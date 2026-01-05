MediaTek Dimensity 7100: ufficiale il SoC efficiente e potente

A quanto pare alla lista dei system 0n chip ora potremmo aggiungere un nuovo modello lanciato da MediaTek, parliamo del Dimensity 7100 che rappresenta un chip di fascia media dotato di modem 5G che punta ovviamente a migliorare il contributo in termini di efficienza e prestazioni all’interno di questa fascia di dispositivi.

In generale, il dispositivo è stato sviluppato con processo produttivo a 6 nm il quale consente di ottenere un equilibrio ottimale tra consumi energetici e prestazioni, nello specifico si parla di un miglioramento del 5% per quanto riguarda l’utilizzo delle applicazioni di tutti i giorni mentre il modem integrato al suo interno garantisce una efficienza superiore del 23%, anche durante la riproduzione di contenuti multimediali il miglioramento nell’efficienza è stato importante con un 16% in più.

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Specifiche tecniche

Il chip in questione è sviluppato su una architettura decisamente bilancia parliamo infatti di un otto core di cui quattro sono Cortex A78 che lavorano ad un clock di 2,4 GHz mentre gli altri quattro sono Cortex A55, i quali lavorano invece a 2 GHz, i primi ovviamente sono pensati per le operazioni decisamente più gravose in termini di prestazioni.

Per quanto riguarda invece il supporto alle memorie, tale processore garantisce il piano supporto sia alle ultime memorie LPDDR5 a 5500Mbps che alle LPDDR4X a 4266Mbps, cosa che ovviamente consente a tutte le aziende che producono smartphone di godere di una flessibilità importante soprattutto in merito alle componenti e di conseguenza in merito al prezzo, per quanto riguarda invece lo storage abbiamo il piano supporto allo standard UFS 3.1.

In ultimo abbiamo la connettività che è garantita dal modem 5G conforme allo standard 3GPP Release 16, ciò gli permette di garantire la massima compatibilità con tutte le tecnologie cellulari attualmente disponibili sul pianeta, per quanto riguarda invece le connessioni a corto raggio, abbiamo il supporto al Wi-Fi 6 con supporto garantito al Bluetooth 5,4 con funzionalità ad ampio raggio.