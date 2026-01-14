Mazda CX-6e: emerse le caratteristiche del nuovo SUV

Mazda ha scelto il Salone di Bruxelles per togliere i veli alla nuova CX-6e, e non è una decisione casuale. Tale SUV elettrico nasce chiaramente con l’Europa in mente, sia per dimensioni sia per filosofia. Parte dalla base tecnica della Mazda6e, ma ne cambia l’impostazione: stessa meccanica, certo, però reinterpretata in chiave SUV. Con i suoi 4,85 metri di lunghezza e quasi due metri di larghezza, la CX-6e entra nel segmento dei SUV medi. Guardandola da fuori, si riconosce lo stile del marchio: il linguaggio stilistico Kodo, che Mazda porta avanti, qui è declinato in modo maturo e pulito. Il frontale è elegante ma deciso, dominato da una firma luminosa a forma di ala che non è solo un vezzo estetico. Infatti, comunica anche lo stato di ricarica dell’auto. Le superfici sono tese, mai ridondanti, e ogni elemento sembra avere una funzione precisa. Anche i dettagli più tecnologici, come gli specchietti digitali disponibili sugli allestimenti superiori contribuiscono a migliorare l’aerodinamica insieme alle prese d’aria integrate nei montanti posteriori.

Mazda presenta il nuovo SUV CX-6e

Sul fronte tecnico, la nuova vettura adotta una batteria LFP da 78 kWh. A cui si aggiunge un motore elettrico posteriore da 258 CV. Le prestazioni sono adeguate: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. E la velocità massima è limitata a 185 km/h. L’autonomia varia in base alla configurazione, arrivando fino a 484 km nel ciclo WLTP con i cerchi da 19 pollici. Interessante anche la capacità di traino, che tocca i 1.500 kg. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 165 kW, sufficienti per recuperare gran parte della batteria in poco più di venti minuti. Mentre in alternata si può contare su un caricatore trifase da 11 kW. Il lavoro del centro R&D europeo si sente nella realizzazione di telaio, sospensioni e sterzo. Elementi calibrati per incontrare i gusti degli automobilisti europei.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Una volta a bordo, l’atmosfera cambia registro, ma resta coerente. Il passo di 2,9 metri si traduce in uno spazio generoso per tutti, soprattutto per chi siede dietro. Mentre il bagagliaio da 468 litri risponde senza problemi alle esigenze quotidiane. Abbattendo gli schienali posteriori si supera abbondantemente il metro cubo di capacità, e davanti c’è anche un pratico vano da 80 litri, pensato per i cavi di ricarica. Il tetto panoramico è sempre di serie e contribuisce a rendere l’ambiente arioso. Mentre il grande schermo da 26 pollici diventa il centro di controllo dell’auto.

Tutto passa da lì: infotainment, impostazioni del veicolo, modalità dedicate alle soste o persino al trasporto degli animali. Il sistema supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless e si può gestire anche con comandi vocali e gestuali. La nuova Mazda CX-6e arriverà in Italia dall’estate 2026 con due allestimenti, Takumi e Takumi Plus, a partire da 46.750 euro. Un SUV elettrico che punta sulla coerenza e sulla qualità dell’esperienza, restando fedele alla visione Mazda.