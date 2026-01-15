Maxi sanzione dalla multa AGCOM alle minacce di ritiro: il caso Clouflare

Lo scontro tra Clouflare e l’Italia ha superato rapidamente i confini di una normale controversia amministrativa, trasformandosi in un caso politico e tecnologico di primo piano. La sanzione da 14 milioni di euro inflitta dall’AGCOM per la mancata collaborazione nel blocco di contenuti ritenuti illegali ha innescato una reazione durissima da parte dell’azienda statunitense. Poiché ha messo apertamente in discussione la legittimità del sistema italiano di contrasto alla pirateria online.

Al centro della disputa c’è il ruolo stesso di Clouflare, piattaforma utilizzata da milioni di siti per protezione, instradamento del traffico e difesa da attacchi informatici. Proprio questa posizione di intermediario rende esplosivo il conflitto. Secondo l’Autorità infatti, l’azienda non avrebbe dato seguito in modo efficace agli ordini di blocco previsti dalla normativa antipirateria, mentre Clouflare respinge l’accusa sostenendo di non essere un fornitore di contenuti e di non poter agire come un censore della rete. Le critiche del CEO Matthew Prince si sono concentrate soprattutto sui tempi imposti dalle procedure italiane, ritenuti incompatibili con qualsiasi verifica tecnica o legale approfondita. L’idea di dover intervenire nel giro di pochi minuti, oscurando domini che potrebbero avere utenti e servizi legittimi, viene descritta come un precedente pericoloso, capace di estendere gli effetti del blocco ben oltre i confini nazionali.

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Clouflare tra minacce di ritiro e impatti concreti

La risposta di Clouflare non si è limitata alle parole. L’azienda ha dichiarato di stare valutando contromisure concrete. Come ad esempio la sospensione dei servizi gratuiti di sicurezza per utenti e realtà italiane, la rimozione delle proprie infrastrutture dal Paese e il congelamento di nuovi investimenti. Tra le ipotesi più delicate c’è anche l’interruzione dei servizi offerti a titolo gratuito per la protezione informatica delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Altro elemento che sposta la vicenda su un piano di interesse nazionale.

Questa presa di posizione ha polarizzato il dibattito. Da un lato chi vede nella linea dell’AGCOM una difesa necessaria dei diritti audiovisivi e del mercato legale, dall’altro chi teme che l’approccio adottato possa causare danni collaterali enormi all’ecosistema digitale italiano. La Lega Serie A, parte attiva nella lotta alla pirateria sportiva, ha risposto con toni durissimi alle dichiarazioni del CEO, accusando Clouflare di distorcere la realtà e di proteggere interessi opachi.

Sullo sfondo resta una questione più ampia, che va oltre il singolo caso. Ci si domanda fino a che punto uno Stato può imporre obblighi a un operatore globale senza compromettere la neutralità e la stabilità della rete. Ma soprattutto quanto pesa davvero il mercato italiano nelle strategie di un colosso che opera su scala mondiale. La sensazione è che la vicenda Clouflare-AGCOM rappresenti solo l’inizio di un confronto destinato a rivoluzionare i confini tra sovranità digitale, lotta alla pirateria e infrastrutture critiche di Internet.