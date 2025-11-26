Material 3 Expressive introduce menu più fluidi

Google continua a ridefinire l’aspetto delle sue applicazioni con interventi costanti. Il lavoro punta a un ambiente grafico più armonico. Il team dedica grande attenzione ai dettagli per mantenere un linguaggio visivo attuale. Negli ultimi mesi l’impegno è aumentato grazie alla diffusione del design Material 3 Expressive. Questo approccio mira a un equilibrio tra stile e funzionalità. Le novità nascono dall’esigenza di rendere la navigazione più piacevole. Gli sviluppatori cercano soluzioni coerenti in tutte le app del gruppo.

Le modifiche non si fermano e arrivano ora ai menu. Che sono considerati un punto chiave dell’interazione quotidiana. La sperimentazione procede senza interruzioni e coinvolge più componenti dell’interfaccia. L’obiettivo è una piattaforma più personale e leggibile. L’adozione di Material 3 Expressive segna un passo importante verso una grafica più espressiva. L’azienda vuole offrire agli utenti un ambiente più moderno, chiaro e immediato. Le scelte stilistiche seguono una direzione precisa che privilegia forme morbide e spazi equilibrati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

I nuovi menu verticali di Material 3 Expressive cambiano la navigazione su Android

Il debutto ufficiale dei nuovi menu è previsto in questo mese. Il formato verticale definisce l’identità della nuova proposta. Le voci appaiono più ariose grazie a forme riviste e colori aggiornati. Il movimento dei sottomenu risulta più fluido e naturale. Gli sviluppatori hanno introdotto stati di selezione più chiari per ridurre le incertezze visive. Il precedente modello rimane disponibile, ma Google mostra entusiasmo per la nuova variante. Gli angoli arrotondati alleggeriscono l’impatto grafico. I divisori non attraversano più l’intera larghezza del pannello. Questo elemento rende la lettura più ordinata.

Una nuova opzione “con spazio” affianca la tradizionale “con divisore”. La scelta offre un layout più flessibile e una separazione più evidente tra le varie azioni. Google suggerisce di usare questi elementi per raggruppare funzioni affini. La disposizione appare più espressiva rispetto alle versioni precedenti. Anche lo stile cromatico offre alternative diverse. L’utente può scegliere tra un menu standard e una variante vibrante. Quest’ultima enfatizza maggiormente i contenuti e crea contrasti più decisi. L’intento è offrire una personalizzazione immediata. Le novità accompagnano l’evoluzione grafica delle applicazioni Google. La transizione verso Material 3 Expressive proseguirà nei prossimi mesi. L’azienda pubblicherà altri dettagli tecnici in aggiornamenti futuri.