Maserati presenta la Grecale Cristallo Special Edition

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Modena, Maserati ha voluto celebrare questo evento storico in modo esclusivo. L’azienda del Tridente ha presentato la nuova Grecale Cristallo Special Edition.

Ispirata dal Monte Cristallo, una delle vette più iconiche delle Dolomiti, la vettura incarna la purezza della montagna attraverso giochi di luce unici. Equilibrio ed eleganza si riflettono sulle forme della vettura che rappresenta appieno il lusso italiano.

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La Grecale Cristallo Special Edition presenta una carrozzeria tinteggiata nell’esclusivo Azzurro Aureo, un colore Fuoriserie come attestato dal badge applicato sul parafango. Partendo dal blu Maserati, gli ingegneri hanno voluto raggiungere una colorazione che ricordasse il bagliore della neve sulle piste invernali.

Scopri la Maserati Grecale Cristallo Special Edition, una vettura ispirata dal Monte Cristallo con colorazione esclusiva

I cerchi in lega CRIO da 21” utilizzano alluminio diamantato e l’armonia cromatica dei dettagli è impreziosita dagli inserti della griglia anteriore verniciati nel colore della carrozzeria. Gli interni sono studiati per ricordare la purezza alpina con pelle Premium Ghiaccio su cui risaltano le finiture esclusive pensate per impreziosire l’aspetto visivo della vettura e comunicare una sensazione di lusso.

All’interno dell’esclusivo pacchetto di Accessori Originali Maserati, spicca la presenza del set comprende coprimozzi con logo autolivellante, coprivalvola brandizzati, luce di cortesia personalizzata e tappetini anteriori brandizzati.

La Grecale Cristallo Special Edition sarà ordinabile nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore. Come affermato da Santo Ficili, COO di Maserati: “L’orgoglio dei dipendenti Maserati nel ricoprire il ruolo di tedofori esprime in modo autentico un profondo senso di appartenenza e la responsabilità di rappresentare i valori del Marchio. Il passaggio della Fiamma presso il nostro storico sito produttivo di Modena – dove nascono Maserati GranTurismo, GranCabrio, MCPURA, MCPURA Cielo e la GT2 stradale – diventa una rappresentazione simbolica e corale di questa energia condivisa. È la stessa forza che ispira Grecale Cristallo, interpretando la visione contemporanea del lusso e del futuro di Maserati. Siamo orgogliosi di accompagnare il viaggio della Fiamma Olimpica con le nostre persone, un simbolo che unisce territori e generazioni, portando valori condivisi che ci identificano come passione, sportività, impegno e inclusione nel cuore della nostra eccellenza manifatturiera italiana”.