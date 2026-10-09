MacBook Pro OLED touch e iPad mini OLED attesi il 27 ottobre

Apple si prepara a presentare i nuovi MacBook Pro OLED con schermo touch e, nello stesso momento, un iPad mini OLED. La data indicata è martedì 27 ottobre, o comunque un giorno molto vicino a quella scadenza. Non sarà però un annuncio isolato, perché nello stesso appuntamento dovrebbero trovare spazio anche un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 e un nuovo iMac M6. Ne esce un pacchetto di novità piuttosto corposo, che tocca insieme il mondo dei portatili, quello dei computer fissi e quello dei tablet compatti.

Il lancio del 27 ottobre arriverà dopo un primo giro di presentazioni fissato per il 13 ottobre. In quella data Apple dovrebbe svelare un nuovo hub per la casa intelligente, una versione rinnovata di Apple TV 4K e un HomePod mini aggiornato. Già all’inizio del mese era circolata l’indiscrezione secondo cui l’azienda avrebbe distribuito i debutti di ottobre su due momenti separati, e adesso il calendario appare molto più chiaro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due tornate di lanci nel mese di ottobre

Per entrambe le date il formato scelto dovrebbe essere lo stesso. Ci sarà una presentazione video online, affiancata da una sessione di prova riservata ai giornalisti, che avranno così modo di vedere e toccare con mano i nuovi prodotti. Il pubblico potrà quindi seguire gli annunci direttamente in rete, mentre la stampa avrà accesso ai dispositivi dal vivo.

La divisione in due appuntamenti ha una sua logica abbastanza evidente. Il primo blocco è dedicato alla casa e all’intrattenimento domestico, con hub, Apple TV 4K e HomePod mini. Il secondo invece ruota attorno ai computer e al tablet più piccolo della gamma, cioè proprio ai prodotti su cui si concentra l’attesa per il passaggio alla tecnologia OLED.

MacBook Pro OLED più sottili, touch e con Dynamic Island

Apple lavora da diversi anni a un MacBook con pannello OLED, un progetto inseguito a lungo e alimentato da parecchie voci di corridoio. Alcune indiscrezioni ipotizzavano perfino un nome nuovo, MacBook Ultra, ma le informazioni più recenti vanno in un’altra direzione. I portatili da 14 e 16 pollici dovrebbero infatti restare nella famiglia MacBook Pro, senza dunque inaugurare una linea separata.

Sul fronte del design i cambiamenti sembrano consistenti. I nuovi MacBook Pro OLED saranno più sottili e più leggeri rispetto ai modelli attualmente in commercio. Oltre al display OLED arriveranno le funzioni touchscreen, una novità assoluta per i portatili della casa di Cupertino, e la Dynamic Island, l’elemento già noto a chi utilizza gli iPhone più recenti. Per la gamma Pro si tratta di un ripensamento profondo sia nell’aspetto sia nel modo di interagire con lo schermo.

Accanto a queste versioni completamente rinnovate è atteso anche un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, insieme a un iMac dotato dello stesso processore. In questo modo la proposta Mac si aggiornerà su più livelli nello stesso giorno.

iPad mini OLED con fotocamera orizzontale e audio rivisto

Anche il tablet più compatto di Apple è pronto a cambiare volto. iPad mini riceverà un nuovo display OLED, allineandosi così alla direzione intrapresa con i portatili della fascia alta. Non si tratta però solo dello schermo, perché le modifiche riguardano anche altri aspetti legati all’uso quotidiano.

Il dispositivo integrerà una fotocamera in posizione orizzontale pensata per le videochiamate, una scelta che rende più naturale parlare in video tenendo il tablet appoggiato o girato in modalità panoramica. A questo si aggiunge un sistema di altoparlanti completamente riprogettato, che va a completare il pacchetto di novità previsto per iPad mini OLED nel lancio del 27 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid