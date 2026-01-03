Lyca punta sul 5G: una portabilità che mira dritta al risparmio

Il nuovo anno si apre con una mossa aggressiva nel settore della telefonia mobile, dove la concorrenza sul prezzo continua a essere uno dei principali terreni di scontro. Lyca Mobile sceglie di partire subito forte, puntando su una formula che combina portabilità del numero, rete 5G e un meccanismo promozionale pensato per abbassare drasticamente il costo nei primi mesi. L’idea è semplice, ma non banale. L’ azienda si propone di attirare utenti già attivi presso altri operatori offrendo una soglia di dati molto alta e un prezzo mensile che resta sotto la soglia dei 6€.

L’offerta è riservata esclusivamente a chi decide di trasferire il proprio numero. Essa prevede 150GB di traffico dati su rete 5G, minuti e SMS senza limiti e una quota dedicata al roaming europeo, sufficiente a coprire un utilizzo standard anche fuori dall’Italia. Il costo di partenza è fissato a 5,99 euro, ma il vero elemento distintivo è rappresentato dai primi due rinnovi gratuiti, che di fatto abbassano il costo medio iniziale e rendono la proposta particolarmente appetibile per chi guarda con attenzione alla spesa annuale.

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L’attivazione avviene in tempi rapidi, con il piano che entra in funzione subito dopo la registrazione, anche nel caso in cui la portabilità richieda più tempo del previsto. Ciò consente di iniziare a utilizzare i servizi senza restare “scoperti”. La gestione resta interamente digitale, tra area clienti e codici di verifica, seguendo un modello ormai consolidato ma ancora apprezzato da chi cerca semplicità.

Lyca tra 5G, vincoli tecnici e uso quotidiano

Dietro la promessa di velocità elevate, però, restano alcune condizioni da considerare con attenzione. L’accesso al 5G dipende sia dalla compatibilità del dispositivo sia dalla copertura effettiva della rete su cui Lyca si appoggia, elemento che può variare sensibilmente da zona a zona. Non si tratta di una limitazione anomala, ma di una realtà comune a tutte le offerte di nuova generazione, che richiede un minimo di consapevolezza da parte dell’utente.

Un altro punto centrale riguarda la gestione dei rinnovi automatici e del credito disponibile. Dopo il periodo promozionale, l’offerta torna a essere rinnovata mensilmente al prezzo standard, rendendo necessario mantenere un saldo sufficiente per evitare la sospensione del piano. In caso di credito insufficiente, è previsto un margine di tempo per regolarizzare la posizione, ma resta fondamentale monitorare la situazione per non perdere i benefici inclusi.

Dal punto di vista dei servizi, il supporto al VoLTE consente di effettuare chiamate su rete 4G con una qualità superiore, purché il dispositivo sia compatibile. Anche il roaming europeo è soggetto alle regole di utilizzo corretto, un aspetto che limita eventuali abusi ma non incide sull’uso normale durante viaggi o soggiorni temporanei. Nel complesso, l’offerta si rivolge a chi consuma molti dati, utilizza lo smartphone come strumento principale di connessione e vuole contenere i costi senza rinunciare alle tecnologie più recenti.