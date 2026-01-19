Lyca Port in 7,99: l’offerta low cost che punta su 5G, eSIM e portabilità facile

Lyca continua a rafforzare la propria presenza nel settore delle offerte mobili low cost proponendo un piano dedicato esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero. L’offerta Port in 7,99 euro ogni 30 giorni si inserisce in una strategia mirata ad attrarre utenti attenti al prezzo, ma sempre più esigenti in termini di qualità della connessione e semplicità di attivazione. Il pacchetto include minuti e SMS illimitati a livello nazionale, una generosa dotazione di traffico dati per l’utilizzo quotidiano e una quota dedicata al roaming in Unione Europea, estesa anche a Ucraina e Moldavia dal 2026.

Uno degli elementi più interessanti è la possibilità di sfruttare il 5G alla massima velocità sulle offerte abilitate, un aspetto che permette a Lyca di competere direttamente con operatori più strutturati. La scelta di puntare sull’attivazione digitale tramite eSIM rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione dell’esperienza utente, riducendo i tempi di attesa e l’utilizzo della SIM fisica. Anche l’assenza di costi di attivazione risponde alla crescente domanda di trasparenza, un fattore sempre più determinante nella scelta di un nuovo operatore.

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Lyca e l’esperienza d’uso: flessibilità, controllo e affidabilità globale

Oltre al prezzo, Lyca costruisce il proprio valore puntando sulla flessibilità tipica delle SIM ricaricabili, che consentono di evitare vincoli contrattuali e abbonamenti a lungo termine. Questo modello permette agli utenti di mantenere il controllo totale sui costi, adattando la spesa alle proprie esigenze senza penali o obblighi nascosti. La gestione digitale, supportata dall’area personale online, rende più semplice monitorare consumi, rinnovi e stato dell’offerta, contribuendo a creare un rapporto più diretto tra cliente e operatore.

Un altro aspetto rilevante è la dimensione internazionale del brand, che vanta milioni di clienti in numerosi Paesi e una presenza consolidata in diversi mercati europei. Questa rete globale consente a Lyca di proporre soluzioni competitive anche per chi viaggia spesso, mantenendo condizioni di roaming chiare e prevedibili. L’attenzione alle tecnologie di rete, come il supporto al VoLTE e al 5G, dimostra poi la volontà di non restare confinata al ruolo di semplice operatore economico, ma di offrire un servizio in linea con gli standard attuali.

Insomma, in un mercato sempre più affollato, la combinazione di prezzi contenuti, attivazione rapida e servizi avanzati rappresenta un punto di forza che potrebbe attirare una fascia ampia di utenti, dai giovani studenti fino a chi desidera una seconda SIM affidabile.