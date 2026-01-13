Lyca Mobile spinge sul 5G con 150 giga e due mesi in omaggio

Lyca Mobile punta ancora una volta su una formula semplice, aperta a tutti e con un incentivo iniziale che pesa più di molti sconti temporanei. L’offerta nasce per parlare a un pubblico ampio, senza paletti legati all’operatore di provenienza e senza condizioni particolari da rispettare. Una scelta che rende la tariffa immediatamente accessibile e facile da valutare, soprattutto per chi cerca una soluzione stabile nel tempo.

Una proposta 5G costruita sul rapporto tra prezzo e dati

Il cuore dell’offerta è rappresentato dal canone mensile di 5,99 euro, fissato per sempre. A questa cifra sono inclusi 150 GB di traffico dati ogni mese con 5G gratuito, accompagnati da minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. Una dotazione che si colloca ben oltre la media di molte tariffe della stessa fascia di prezzo, soprattutto per quanto riguarda la quantità di giga disponibili.

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La presenza del 5G senza costi aggiuntivi completa un pacchetto pensato per sostenere un utilizzo intenso dello smartphone, dallo streaming alla navigazione quotidiana, passando per le app di lavoro e intrattenimento.

Due mesi gratuiti come incentivo iniziale

A rendere l’offerta ancora più interessante è la scelta di includere due mesi in omaggio per chi decide di attivarla. Non si tratta di uno sconto parziale o di una promozione legata a ricariche particolari, ma di un periodo iniziale che consente di utilizzare la linea senza sostenere subito il costo del canone.

Questa impostazione rafforza la percezione di una proposta orientata alla concretezza, dove il vantaggio economico è immediato e facilmente comprensibile.

Nessuna distinzione sull’operatore di provenienza

Un altro elemento centrale riguarda l’assenza di vincoli sulla portabilità. L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di partenza. Nessuna esclusione, nessuna lista di operatori ammessi o non ammessi. È probabilmente questa l’offerta che potrebbe far comodo a tantissimi utenti anche con esigenze molto alte.