Lyca Mobile Port in 5,99: cosa prevede l’offerta da 180Giga

L’offerta Port in 5,99 di Lyca Mobile si rivolge esclusivamente agli utenti che decidono di portare il proprio numero da un altro operatore, proponendo una soluzione dal forte impatto sul rapporto quantità-prezzo. A fronte di un costo di 5,99 euro ogni 30 giorni, il piano include 180 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, configurandosi come una proposta particolarmente interessante per chi utilizza intensamente internet mobile.

Il piano è valido per 30 giorni ed è soggetto a rinnovo automatico. Per questo è necessario mantenere credito sufficiente sulla SIM per consentire l’attivazione iniziale e i rinnovi successivi. In caso di credito insufficiente, l’utente ha comunque un periodo di tolleranza fino a 90 giorni per rinnovare l’offerta senza perderla definitivamente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dal punto di vista dei servizi inclusi, Port in 5,99 prevede anche il roaming in Unione Europea con 8 Giga dedicati, nel rispetto delle regole di utilizzo corretto. La SIM Lyca Mobile è abilitata anche al servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate su rete 4G con una qualità audio superiore, a patto di utilizzare uno smartphone compatibile e abilitato sulla rete dell’operatore.

Strategia Lyca Mobile: tanti Giga e portabilità come leva competitiva

Con questa offerta, Lyca Mobile rafforza una strategia ormai consolidata nel mercato italiano. Ovvero attirare nuovi clienti puntando su grandi quantità di traffico dati e su prezzi aggressivi, riservati a chi effettua la portabilità. I 180 Giga inclusi rappresentano una soglia molto elevata, capace di coprire senza difficoltà streaming video, hotspot occasionale, lavoro da remoto e utilizzo intensivo dei social.

La scelta di limitare l’offerta alla sola portabilità risponde a una logica precisa. Ovvero quella di incentivare il passaggio da altri operatori, aumentando la base clienti attraverso una proposta chiara e facilmente confrontabile. Allo stesso tempo, Lyca Mobile mantiene alcune regole stringenti, come l’uso esclusivamente personale e non commerciale dell’offerta e l’applicazione della Fair Use Policy in roaming, per garantire un utilizzo corretto delle risorse di rete.

Un altro elemento da considerare è la semplicità della struttura tariffaria. Non sono previsti costi nascosti legati all’attivazione del piano, che entra in funzione subito dopo l’approvazione della registrazione, previa conferma via SMS o verifica tramite codice USSD. Questa immediatezza rappresenta un vantaggio per chi desidera cambiare operatore rapidamente, senza lunghe attese o procedure complesse.