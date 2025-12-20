Lyca Mobile lancia l’offerta di Natale: due mesi gratis e 5G senza limiti

Con l’arrivo delle festività, Lyca Mobile ha deciso di muoversi in modo deciso nel settore delle offerte mobile low cost, proponendo una promozione mirata esclusivamente a chi sceglie di cambiare operatore mantenendo il proprio numero. Essa prevede un canone mensile ridotto e, soprattutto, due mesi di rinnovo gratuiti che rendono tale soluzione particolarmente competitiva nel breve periodo.

Il piano include una dotazione dati molto generosa, accompagnata da minuti e SMS illimitati. Un elemento caratterizzante è l’accesso al 5G senza limitazioni di velocità, una scelta che posiziona Lyca Mobile in modo chiaro rispetto ad altri operatori virtuali che applicano spesso dei cap alle prestazioni. La promozione è strutturata per essere semplice. Nessun costo di attivazione extra, nessun vincolo contrattuale e nessuna verifica del credito.

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Particolare attenzione è rivolta alla fase di attivazione, che può avvenire sia tramite SIM fisica sia tramite eSIM. Questa doppia possibilità consente di intercettare anche chi utilizza smartphone di nuova generazione e preferisce una gestione completamente digitale del servizio.

5G, roaming UE e rete Vodafone: cosa offre davvero Lyca Mobile

Dal punto di vista tecnico, Lyca Mobile continua ad appoggiarsi all’infrastruttura Vodafone, garantendo una copertura estesa su gran parte del territorio nazionale. Tale aspetto rappresenta uno dei principali punti di forza dell’operatore. Il 5G proposto è dichiarato come full speed, senza le limitazioni di banda che caratterizzano molte offerte concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Un altro elemento rilevante è la gestione del roaming europeo. Lyca Mobile include una quota di Giga dedicata all’utilizzo all’interno dell’Unione Europea, permettendo di viaggiare senza costi aggiuntivi e senza dover attivare opzioni extra. Sul piano contrattuale, l’assenza di impegni a lungo termine resta uno dei cardini della proposta. L’utente paga esclusivamente il costo del piano scelto, senza penali di recesso né spese nascoste.

Nel complesso, la promozione natalizia di Lyca Mobile si inserisce in una strategia ben definita. Essa attrae nuovi clienti puntando su convenienza immediata, semplicità e prestazioni di rete elevate. Una combinazione che, nel periodo delle feste, potrebbe rivelarsi particolarmente efficace in un mercato sempre più competitivo.