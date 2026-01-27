Lyca e il 5G: l’offerta che promette velocità massima e 200GB senza sorprese

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Lyca rafforza la propria presenza puntando su affidabilità e risparmio

Nel mercato delle telecomunicazioni mobili Lyca si propone con una promozione che mira a unire prestazioni elevate e prezzo accessibile. Il piano Lyca5G 200 offre 200GB di traffico dati ogni 30 giorni, minuti e SMS illimitati e 15GB dedicati al roaming europeo, che includono anche Ucraina e Moldavia. L’elemento centrale della strategia è la navigazione in 5G Full Speed, pensata per garantire una connessione stabile e veloce senza limitazioni di banda.

Lyca ha scelto di puntare su un modello semplice, senza costi di attivazione e con possibilità di portare il proprio numero gratuitamente. Questa formula attira una fascia di utenti sempre più attenta alla flessibilità, stanca di vincoli contrattuali e costi nascosti. La SIM ricaricabile, infatti, consente di mantenere il pieno controllo della spesa, con rinnovi mensili chiari e trasparenti. A rafforzare l’offerta contribuisce anche la compatibilità con il servizio VoLTE, che migliora la qualità delle chiamate su rete 4G e 5G, rendendo più fluida l’esperienza complessiva. Un altro aspetto che distingue l’operatore è la possibilità di attivare rapidamente la linea tramite eSIM. In pochi minuti, grazie a un semplice QR code, l’utente può iniziare a navigare senza attendere la consegna della SIM fisica.

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Lyca rafforza la propria presenza puntando su affidabilità e risparmio

Con oltre 15 milioni di clienti attivi in più di 20 Paesi, Lyca non è più soltanto un gestore low cost, ma una realtà internazionale che punta a consolidare la propria reputazione anche sul mercato italiano. L’azienda ha costruito la propria crescita sulla combinazione tra tariffe competitive e copertura affidabile, sfruttando infrastrutture di rete avanzate per garantire continuità di servizio.

. Streaming ad alta definizione, videochiamate stabili, download rapidi e gaming online diventano attività quotidiane supportate da una connessione pensata per reggere carichi intensi di dati. Anche il roaming europeo rappresenta un valore aggiunto che amplia l’utilità del piano oltre i confini nazionali.

In un contesto in cui molti operatori stanno rivedendo al rialzo i propri listini, Lyca prova a differenziarsi mantenendo un equilibrio tra prezzo contenuto e qualità del servizio. Questa strategia potrebbe spingere altri competitor a rivedere le proprie offerte, contribuendo a una nuova fase di competizione sul fronte del 5G.