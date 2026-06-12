Long March 12B, la Cina lancia il razzo riutilizzabile senza preavviso

Long March 12B è il nome del nuovo razzo che la Cina ha mandato in orbita senza dare alcun preavviso, saltando quei consueti avvisi di sicurezza sullo spazio aereo che di solito accompagnano operazioni del genere. Un debutto a sorpresa, insomma, per un vettore che promette di diventare uno dei pilastri del programma spaziale cinese nei prossimi anni.

Si tratta del primo volo in assoluto di questo razzo, pensato fin dall’inizio come commerciale e riutilizzabile. Due caratteristiche che, messe insieme, raccontano bene la direzione presa da Pechino: abbattere i costi e moltiplicare le occasioni di lancio. Il Long March 12B nasce con un obiettivo preciso, ovvero sostenere la costruzione delle future megacostellazioni di satelliti che la Cina ha in cantiere.

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Un lancio senza preavviso che fa discutere

La cosa che ha colpito di più non è tanto il razzo in sé, quanto il modo in cui è partito. Niente avvisi di sicurezza sullo spazio aereo, niente comunicazioni preventive del tipo che ci si aspetterebbe da un’operazione di questa portata. Solitamente questi avvisi servono proprio a tenere lontani aerei e altri mezzi dalle zone interessate dal passaggio del vettore, ed è una prassi piuttosto diffusa a livello internazionale.

Il fatto che la Cina abbia scelto di procedere in silenzio aggiunge un elemento di mistero a un evento che già di per sé segna un passaggio importante. Il razzo riutilizzabile rappresenta una tecnologia su cui diverse potenze stanno investendo parecchio, e vederla applicata a un nuovo vettore cinese dice molto sulla velocità con cui il Paese sta colmando il divario con gli altri attori del settore.

Perché le megacostellazioni contano così tanto

Il vero motivo dietro lo sviluppo del Long March 12B sta tutto in quelle megacostellazioni satellitari di cui si parla sempre più spesso. Reti enormi, fatte di centinaia o migliaia di satelliti, che hanno bisogno di lanci frequenti ed economici per essere completate in tempi ragionevoli. Ed è qui che entra in gioco un vettore commerciale e riutilizzabile come questo. La logica è abbastanza semplice da intuire: più un razzo può essere riutilizzato, meno costa ogni singola missione. E quando i satelliti da mettere in orbita sono così tanti, ogni risparmio si moltiplica. La Cina, da questo punto di vista, sta cercando di costruire un’infrastruttura capace di reggere il ritmo di un programma spaziale sempre più ambizioso.

Il debutto del Long March 12B si inserisce dunque in una strategia di più ampio respiro, dove il nodo centrale resta la capacità di lanciare tanto, spesso e con costi contenuti. Un tassello in più nella corsa allo spazio che vede Pechino tra i protagonisti più attivi del momento.