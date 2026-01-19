Logitech MX Master 2S a prezzo incredibile: solo su Amazon

I mouse presenti sul mercato non sono tutti uguali. Le proposte fatte dai diversi costruttori puntano a soddisfare esigenze di diverso tipo e, proprio per questo motivo, bisogna sempre fare attenzione alle caratteristiche di ciascun modello. Siete appassionati di gaming e volete acquistare un accessorio pensato appositamente per voi? Se la risposta è sì, siete nel posto giusto. Oggi parliamo del Logitech MX Master 2S che Amazon propone con un prezzo davvero interessante.

Tra le principali caratteristiche che contraddistinguono questo modello a marchio Logitech c’è la capacità di controllare facilmente fino a tre computer con un solo mouse. Non a caso, dispone di funzionalità wireless e consente di copiare e incollare testo, immagini e file in tempi rapidissimi.

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Logitech MX Master 2S a prezzo incredibile

Quale momento migliore se non questo per mettere da parte un mouse qualunque scegliendone uno pensato appositamente per il gaming? Il Logitech MX Master 2S è il risultato di un’attenta progettazione. Non a caso, infatti, per rispondere alle esigenze dei giocatori si presenta con un design che mette al primo posto il comfort.

Oltre a ciò, questo mouse multisuperficie utilizza il tracciamento Darkfield High Precision per offrire un controllo impeccabile praticamente ovunque, anche su vetro con un massimo di 4.000 DPI. E’ bene inoltre sapere che dispone di scorrimento laterale adattivo alla velocità. Ciò consente di scorrere le pagine Web in modo più semplice e veloce con lo scroller che si adatta a velocità e al movimento laterale con una semplice pressione del pollice. Eccellente anche la ricarica. Collegando il mouse Bluetooth al computer si ottiene l’alimentazione sufficiente per un’intera giornata di utilizzo in soli 3 minuti.

Approfittate subito del prezzo Amazon di soli 104,68 euro per poter acquistare il Logitech MX Master 2S perfetto per le sessioni di gaming, ma non solo.