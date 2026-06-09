Logitech G733 in offerta su Amazon: cuffie gaming wireless al 52% di sconto

Logitech G733 in offerta su Amazon, e per chi cerca delle cuffie da gaming senza spendere una fortuna il momento è di quelli che vale la pena segnarsi. Oggi infatti il prezzo scende parecchio: lo sconto applicato è del 52%, il che porta il costo finale a 81,49€. Niente male per un paio di cuffie wireless che puntano tutto su comfort e qualità del suono.

Il modello in questione è una soluzione gaming wireless over-ear, pensata da Logitech G per durare nelle sessioni lunghe. L’idea di fondo è semplice: avvolgere completamente l’orecchio e isolare quanto basta per buttarsi dentro il gioco, senza distrazioni e senza quella fastidiosa sensazione di pressione dopo un paio d’ore. La fascia per la testa è a sospensione, quindi il peso viene distribuito meglio e si fa sentire meno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa offrono davvero queste cuffie

Sul fronte tecnico, le Logitech G733 montano i driver audio PRO-G, che sono il cuore del progetto. Servono a restituire un suono pulito e dettagliato, dove i passi, le esplosioni e le voci si distinguono senza impastarsi tra loro. La risposta in frequenza arriva fino a 10 kHz, la sensibilità è di 99 dB e l’impedenza si ferma a 39 ohm. Numeri che, tradotti in pratica, significano un audio equilibrato e adatto sia agli sparatutto frenetici sia ai giochi più tranquilli.

La connettività wireless è interamente affidata a un ricevitore USB. Niente jack tradizionale, dunque, e questa è una scelta precisa: si guadagna libertà di movimento e una connessione stabile, senza fili che si attorcigliano sotto la scrivania. Per chi gioca su PC e si alza spesso, è un dettaglio che cambia la quotidianità più di quanto sembri.

Microfono e accessori inclusi

Nella confezione si trova tutto il necessario per partire subito: il cavo di ricarica, il microfono rimovibile, il ricevitore USB wireless e ovviamente la garanzia del produttore. Il microfono non è un accessorio buttato lì tanto per esserci. Sfrutta la tecnologia Blue VO!CE, che lavora sulla voce ripulendola dalle imperfezioni e rendendo le chiamate nelle chat vocali decisamente più chiare. Per chi passa le serate a coordinarsi con la squadra, è una di quelle funzioni che si apprezzano in fretta.

Il fatto di poter staccare il microfono quando non serve, poi, è comodo anche per chi vuole usare le cuffie fuori dal gaming, magari per ascoltare musica o seguire un video senza avere quell’asticella davanti alla bocca. Un piccolo tocco di versatilità che allarga un po’ il campo d’uso.