Logitech G309 LIGHTSPEED: -28% su Amazon per il mouse gaming

Avete sempre desiderato avere a disposizione un mouse con caratteristiche davvero innovative? Oggi Amazon vi propone una soluzione a un prezzo che non può di certo passare inosservata. Parliamo di un mouse gaming wireless molto leggero che dispone di oltre 300 ore con batteria AA e di 6 pulsanti programmabili.

Nello specifico, il Logitech G309 Lightspeed è un mouse gaming leggero che pesa solo 86 g con batteria inclusa. Oltre a ciò, non possiamo non sottolineare che le 300 ore vi consentiranno di utilizzarlo senza alcuna preoccupazione. La durata è davvero lunghissima.

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Logitech G309 oggi in offerta su Amazon

Tra le tantissime promozioni offerte da Amazon, quella oggi disponibile su questo mouse è perfetta se volete avere a disposizione un mouse leggero e con una lunghissima autonomia. Oltre a ciò, parliamo di un mouse che è stato progettato in modo tale da poter alternare la connettività wireless Lightspeed, solida e a bassa latenza, con quella Bluetooth. Caratteristiche che consente chiaramente una massima flessibilità senza fili in ogni istante.

Proprio per questo motivo, se avete sempre desiderato avere a disposizione un mouse con caratteristiche davvero innovative, è il vostro giorno fortunato. Oggi Amazon vi propone una soluzione a un prezzo che non può di certo passare inosservata. Il Logitech G309 è mouse gaming wireless molto leggero che dispone di oltre 300 ore con batteria AA e di 6 pulsanti programmabili. Ma la caratteristiche che cattura l’attenzione è senza alcun dubbio l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Perché aspettare ancora altro tempo se potete approfittare di uno sconto super conveniente? Non dimenticate che è perfetto per le vostre lunghe sessioni di gaming con velocità ottica, sensazione meccanica e, dunque, prestazioni di gioco ottimizzate. Oggi lo pagate solamente 68,30 euro anziché 94,99 euro grazie al -28%.