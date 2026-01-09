Lo speaker JBL GO Essential 2 è in regalo su Amazon: mai visto a 28,99€

Il JBL GO Essential 2 è uno speaker Bluetooth che può essere portato ovunque grazie alla progettazione del design davvero compatto. Offre un suono eccezionale in qualunque luogo, sia al chiuso che all’aperto. Ancora una volta il marchio è riuscito a portare sul mercato una soluzione perfetta per tutti coloro che adorano ascoltare musica o podcast anche lontano dalla propria casa.

La buona notizia, oggi riguarda lo sconto che Amazon ha deciso di mettere a vostra disposizione per consentirvi di risparmiare sul prezzo di listino. Non a caso, infatti, decidendo di usufruire subito della promozione, il costo da pagare è di soli 28,99 euro anziché 34,99.

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Speaker JBL GO Essential 2: Amazon lo regala

Un prezzo, quello oggi disponibile su Amazon, che rende questo speaker Bluetooh ancora più interessante. Oltre a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo, Amazon vi consente di portare sempre con voi la vostra musica preferita. Non a caso, nonostante le sue dimensioni compatte, il diffusore portatile Bluetooth JBL Go Essential 2 offre un audio potente e intenso con bassi profondi e corposi. Dettagli che rendono unica l’esperienza sonora.

Se anche voi siete da tempo in cerca di un nuovo speaker da acquistare, questo modello non può non diventare vostro. E’ resistente all’acqua e alla polvere grazie alla protezione waterproof IP67. Questo compatto altoparlante JBL GO Essential 2 permette di ascoltare la propria musica preferita ovunque, in giardino, in piscina o sotto la doccia. Perfetto anche per essere utilizzato in spiaggia.

Ottima anche l‘autonomia. Nello specifico, la mini cassa ricaricabile JBL GO Essential 2 offre fino a 5 ore di ascolto musicale in streaming wireless dallo smartphone o altro dispositivo connesso con Bluetooth. Giunti a questo punto non vi resta che procedere con l’acquisto di questo speaker marchiato JBL. Costa solo 28,99 euro grazie allo sconto del 17%.