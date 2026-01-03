L’iPhone Fold è il telefono che cambia tutto

Le indiscrezioni sull’iPhone Fold non parlano solo di un nuovo dispositivo. Raccontano un cambio profondo nella strategia Apple. Il primo elemento che colpisce riguarda il prezzo, destinato a superare i 2.000 euro. Una cifra che posizionerebbe il pieghevole come iPhone più costoso di sempre. Questa scelta avrebbe conseguenze sull’intera gamma futura.

Secondo alcune voci, Apple potrebbe rinunciare ai modelli iPhone 18 standard. Resterebbero solo versioni Pro, Pro Max e il nuovo Fold. Sarebbe una rottura netta con il passato recente. Una linea più esclusiva, meno affollata e decisamente premium. Il ritorno del Touch ID rafforza questa sensazione di discontinuità. Il sensore sarebbe integrato nel tasto laterale di accensione. Face ID, almeno per ora, resterebbe fuori dal progetto. Anche la scelta cromatica sorprende. Niente colori vivaci, solo bianco o nero. Apple sembrerebbe puntare su un’estetica sobria e professionale. Tutto suggerisce un prodotto pensato per distinguersi, non per piacere a tutti. Il Fold diventerebbe una vetrina tecnologica. Un dispositivo simbolo più che un prodotto di massa. Questa impostazione spiegherebbe anche i volumi limitati iniziali. Apple non avrebbe fretta di conquistare il mercato. Preferirebbe ridefinirne le regole con calma. Il Fold nascerebbe così come un manifesto industriale. Un messaggio diretto ai concorrenti e agli utenti più fedeli.

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Display, misure e la sfida alla piega invisibile dell’iPhone Fold

Le caratteristiche tecniche emergono da fonti diverse e non sempre concordi. Ice Universe parla di uno schermo interno da 7,58 pollici in formato 4:3. Il display esterno si fermerebbe a 5,35 pollici. Dimensioni simili a quelle del presunto Samsung Wide Fold. Anche il modello coreano adotterebbe un pannello interno da circa 7,6 pollici.

La vera sorpresa arriverebbe però dalla piega. Jon Prosser sostiene che Apple sia riuscita a eliminarla visivamente. Una promessa ambiziosa nel mondo dei pieghevoli. La piega centrale è sempre presente, anche nei modelli più avanzati. Secondo Prosser, sull’iPhone Fold non si vedrebbe né si sentirebbe al tatto. Se confermato, sarebbe un primato importante.

Le misure fornite da Prosser divergono leggermente. Si parla di 7,8 pollici da aperto e 5,5 pollici da chiuso. Lo spessore complessivo sarebbe di 9 millimetri. Differenze che invitano alla prudenza. Le fotocamere sarebbero tre in totale. Due posteriori e una frontale per ciascun display. Una configurazione funzionale, senza eccessi. Tutto resta comunque avvolto dall’incertezza. I leak provengono da fonti autorevoli, ma discordanti. Apple mantiene il massimo riserbo sul progetto. L’iPhone Fold resta quindi una promessa. Una promessa capace però di scuotere il mercato.