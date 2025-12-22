LG porta il nuovo Micro RGB evo al CES 2026: la nuova frontiera dei TV premium fino a 100 pollici

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LG prepara un debutto di peso per il CES 2026: il suo primo TV Micro RGB, la serie Micro RGB evo (MRGB95), già insignita del CES Innovation Award. Il produttore coreano mira a superare l’offerta MiniLED e OLED con una tecnologia pensata per chi pretende fedeltà cromatica assoluta, potenza di elaborazione e una gestione della retroilluminazione mai vista prima su scala consumer. Le diagonali previste sono da 100″, 86″ e 75″, puntando quindi al segmento premium del mercato home cinema.

Micro RGB evo: perché è diversa da MiniLED e OLED

La nuova tecnologia si fonda su substrati composti da triplette di diodi MiniLED RGB indipendenti, capaci di replicare la precisione dell’OLED nel controllo della luce ma con una luminosità complessiva superiore. In pratica, ogni unità RGB funziona come un micro-pixel di retroilluminazione autonomo: la struttura è più semplice, l’efficienza energetica sale e soprattutto aumenta il controllo sulle zone scure e sui picchi di luce. LG promette un salto tangibile in contrasto, pulizia dell’immagine e stabilità cromatica rispetto ai MiniLED tradizionali.

La potenza del nuovo processore Alpha 11 Gen 3 Dual AI Engine

Uno dei punti forti del nuovo Micro RGB evo è il processore Alpha 11 Gen 3 Dual AI Engine, progettato per gestire simultaneamente due livelli di upscaling grazie al sistema Dual Super Upscaling. L’obiettivo è massimizzare la nitidezza senza generare artefatti, intervenendo sulla ricostruzione dei dettagli e sulla gestione del rumore. La certificazione Intertek per la resa cromatica conferma la capacità del pannello di coprire in modo rigoroso gli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB, mentre il Micro Dimming Ultra ottimizza il contrasto su oltre mille zone con una precisione tale da migliorare sia le scene buie sia le aree più luminose, evidenziando dettagli spesso persi dalle tecnologie concorrenti.

L’idea di LG: fedeltà assoluta e AI come strumento di personalizzazione

LG considera il Micro RGB evo come il punto d’arrivo di una ricerca pluriennale sulla qualità visiva. Non a caso, il presidente della LG Media Entertainment Solution Company, Park Hyoung-sei, ha dichiarato che questo prodotto “ridefinisce gli standard del settore” e porta la fedeltà cromatica a un livello ritenuto finora irraggiungibile per i TV RGB. Il sistema si integra con webOS, ora potenziato da funzioni AI più profonde: AI Concierge, AI Chatbot, AI Search, Voice ID e i nuovi wizard intelligenti per calibrare automaticamente immagine e audio. La home My Page permette inoltre una personalizzazione più spinta, adattandosi alle abitudini dell’utente.