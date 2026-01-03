LG Gallery TV: ecco l’innovazione in arrivo al CES 2026

Immaginate un televisore che non si limita a mostrare immagini, ma diventa esso stesso un pezzo d’arte. È questa l’idea alla base di Gallery TV, il nuovo modello che LG presenterà al CES 2026 di Las Vegas. Il colosso coreano punta a unire tecnologia avanzata e design raffinato, trasformando il salotto in una vera galleria domestica. Al centro del progetto c’è la “Gallery Mode”, sviluppata insieme a curatori di musei per garantire la massima fedeltà cromatica. Ogni opera esposta sullo schermo beneficia di colori e luminosità calibrati. Mentre un trattamento speciale riduce i riflessi e un sistema intelligente adatta la qualità dell’immagine alla luce della stanza.

LG si prepara a presentare il nuovo Gallery TV

Riguardo il design, il dispositivo sarà disponibile in 55 e 65 pollici, con un profilo sottile e cornici magnetiche personalizzabili, pensate per fondersi con l’arredamento. La tecnologia MiniLED e il processore LG AI Alpha 7 assicurano immagini 4K di grande impatto. Mentre l’audio immersivo AI Sound Pro (Virtual 9.1.2) offre un’esperienza sonora coinvolgente. Capace di avvolgere lo spettatore come in un cinema.

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La vera rivoluzione arriva con Gallery+, la piattaforma che trasforma lo schermo in un elemento d’arredo versatile. Gli utenti possono accedere a una libreria di oltre 4.500 opere e aggiornamenti mensili. Scegliendo così tra capolavori classici, scene cinematografiche o immagini create dall’intelligenza artificiale. È possibile anche caricare foto personali, accompagnate da musica di sottofondo in memoria o via Bluetooth. Per un’esperienza completamente personalizzata.

Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company, ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è ridefinire il televisore lifestyle. Ciò al fine di rendendolo un compagno che si adatta alle preferenze di ciascun utente. Con Gallery TV, LG propone un nuovo modo di vivere lo spazio domestico. In tale scenario, lo schermo diventa protagonista estetico e multimediale. Un dispositivo capace di combinare intrattenimento, design e arte tutto in un’unica esperienza.