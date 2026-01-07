LG Display, da non confondere assolutamente con LG Electronics che è l’azienda che produce i televisori finali, ha annunciato oggi al CES di Las Vegas i nuovi pannelli OLED tandem WOLED di seconda generazione che verranno utilizzati nei televisori dei vari brand partner in tutto il mondo. Come era stato pre-annunciato nei giorni scorsi attraverso alcuni teaser strategici, si tratta di un miglioramento sostanziale della tecnologia Primary RGB Tandem introdotta lo scorso anno con grande successo e che LG Display chiama ora semplicemente Primary RGB Tandem 2.0 per indicare l’evoluzione naturale della tecnologia originale.

LG Display: il focus sui nuovi display OLED

Il produttore coreano non è entrato eccessivamente nei dettagli tecnici specifici dei miglioramenti apportati alla sua tecnologia proprietaria, concentrandosi strategicamente su due aspetti principali che avranno il maggiore impatto sull’esperienza visiva degli utenti finali. Grazie ad una maggiore efficienza del sistema emissivo complessivo, la luminanza di picco arriva ora fino a impressionanti 4.500 nit, un dato che è sicuramente riferito al punto di bianco nativo del pannello misurato su un APL del 10% o percentuale ancora più bassa che rappresenta una piccola finestra bianca sullo schermo.

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Contemporaneamente debutta un nuovo rivestimento anti-riflesso tecnologicamente avanzato capace di portare la riflettanza totale ad appena lo 0,3%, un valore straordinariamente basso che posiziona questi pannelli tra i migliori mai prodotti per quanto riguarda la gestione delle riflessioni ambientali. LG Display parla esplicitamente di “riflettanza totale”, il che sembra indicare la soppressione efficace sia di riflessi speculari diretti che di luce diffusa ambientale, ma in un’infografica tecnica mostrata durante la presentazione, il produttore spiega che il rivestimento proprietario è in grado di assorbire e diffondere intelligentemente la luce incidente proveniente dall’ambiente circostante.

Finitura lucida mantenuta nonostante rivestimento anti-riflesso avanzato

Gli esperti di settore presenti all’evento hanno potuto vedere il pannello montato sul nuovo OLED serie G6 di LG Electronics esposto allo stand durante il CES, e hanno notato che la finitura rimane comunque sostanzialmente lucida piuttosto che opaca come alcuni rivestimenti anti-riflesso aggressivi del passato che sacrificavano la qualità dell’immagine per ridurre i riflessi. Questo è un dettaglio importante perché significa che LG Display è riuscita a mantenere la profondità dei neri e la vivacità dei colori tipica dei pannelli OLED lucidi tradizionali pur riducendo drasticamente le riflessioni problematiche.