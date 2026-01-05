Lenovo: al CES 2026 tanti PC Snapdragon X2

Molto presto assisteremo all’arrivo commerciale dei system on chip di prossima generazione di Qualcomm, parliamo degli Snapdragon X2 Elite, nello specifico questi ultimi arriveranno grazie al lavoro fatto da Lenovo sui propri laptop, l’azienda infatti sfrutterà la cornice del CES di Las Vegas 2026 per presentare nello specifico quattro nuovi laptop mossi proprio da queste nuove CPU.

Nello specifico, secondo le informazioni riportate da Windows latest, l’azienda svilupperà e porterà nuovi prodotti tra cui spicca la linea Yoga Slim 7X, il convertibile IdeaPad 5X 2 in uno e per ultimo due varianti dell’IdeaPad Slim 5X, i quali saranno rispettivamente disponibili da 13 e 15 pollici.

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Scopriamo qualcosa in più

Il primo dell’elenco rappresenterà il modello di fascia superiore dal momento che al suo interno sarà integrato il processore Snapdragon X2 Elite a 18 core e godrà di un peso di appena 1,17 kg contenuti all’interno di uno spessore di 13,9 mm, l’autonomia arriverà addirittura a 29 ore in base a quanto dichiarato dal produttore, per il resto avremo un display OLED con risoluzione 2,8 K e frequenza di aggiornamento addirittura a 120 Hz fregiato di una luminosità di picco di 1100nits, per quanto riguarda invece la memoria, il pc sarà disponibile con un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5X e addirittura 2 TB come storage, il prezzo di partenza dovrebbe ammontare addirittura a 949,99 $.

Il terzo modello del nostro elenco invece sfrutterà la versione plus della nuova gamma di processori e utilizzerà un display OLED WUXGA da 14 pollici con una cerniera flessibile che gli permette di cambiare forma, le configurazioni di memoria arriveranno ad un massimo di 32 GB di RAM con 1 TB di storage.

In ultimo il modello base sfrutterà il medesimo processore citato sopra ma sarà differente dal momento che avremmo una versione da 13 pollici con un peso da 1,19 kg e una da 15 pollici, entrambe con un display OLED da 2,5 K con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una batteria da 70 W ora, tutti i modelli della gamma supporteranno il Wi-Fi set, in questo caso sappiamo solo il prezzo di partenza del modello da 15 pollici che sarà di 899 $.