Leapmotor apre un nuovo capitolo con la D99

Nel percorso di espansione che Leapmotor sta portando avanti con ritmo costante, la presentazione della D99 segna un passaggio simbolico e strategico. Per la prima volta il marchio entra nel territorio delle monovolume di grandi dimensioni, un settore che continua a godere di una domanda ampia e che richiede soluzioni tecniche e progettuali molto diverse rispetto a berline e SUV.

La D99 si impone subito per le sue proporzioni generose, superando abbondantemente i 5 metri di lunghezza e puntando su un passo superiore ai tre metri, numeri che raccontano la volontà di offrire maggiore spazio, comfort da prima classe e una presenza su strada che non passa inosservata. Il design esterno, per ora unico elemento ufficialmente mostrato, mescola linee robuste e superfici pulite, con un frontale che richiama il linguaggio stilistico dei modelli più recenti del marchio.

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Le luci diurne e i gruppi ottici sdoppiati costruiscono una firma visiva riconoscibile, mentre la presenza del LiDAR sul tetto suggerisce un livello avanzato di assistenza alla guida, pensato per un utilizzo rilassato anche nei contesti urbani più congestionati. Le portiere posteriori scorrevoli, soluzione quasi obbligata per questa categoria, rafforzano l’idea di un veicolo progettato per facilitare la vita a bordo, non solo per chi guida ma soprattutto per chi viaggia.

Leapmotor D99 tra elettrico puro e range extender: una doppia strada tecnologica

La scelta di proporre la D99 sia in versione completamente elettrica sia con sistema range extender racconta molto della visione Leapmotor sul mercato cinese attuale. Da un lato c’è la spinta verso l’elettrico puro, rappresentata da una batteria di grande capacità fornita da CATL, pensata per garantire autonomie elevate e sfruttare un’architettura a 1.000 Volt che promette ricariche estremamente rapide. Dall’altro lato resta la consapevolezza che, per una monovolume destinata a lunghi viaggi e a un uso intensivo, il range extender continua a essere una soluzione rassicurante per molti clienti.

La versione dotata di questo sistema mantiene comunque una batteria importante, segno che l’esperienza di guida resta in larga parte elettrica, con il motore termico relegato a supporto. Anche se gli interni non sono stati ancora svelati, è facile immaginare un abitacolo dominato da un’impostazione minimalista e digitale, coerente con quanto Leapmotor ha già mostrato su altri modelli, con grande attenzione all’ intrattenimento e alla gestione intelligente degli spazi.

Resta aperta la questione della diffusione internazionale. Una monovolume di queste dimensioni difficilmente troverà spazio nel mercato europeo, sempre più orientato verso SUV e crossover, ma la D99 rappresenta comunque un banco di prova importante per le capacità tecniche e industriali del marchio. Più che un semplice nuovo modello, Leapmotor dimostra di poter affrontare settori complessi, con soluzioni flessibili e una visione chiara delle esigenze del proprio mercato domestico.