Lavasciuga Hisense WD3S9043BW7 mai vista a questo prezzo: su Amazon a 395€

L’Hisense WD3S9043BW7 è una lavatrice asciugatrice che si contraddistingue proprio per essere una soluzione un’unica. Una caratteristica che viene sempre apprezzata dato che consente di risparmiare spazio. Dispone di una grande capacità 9 + 6 kg. Consentendo, di conseguenza, di avere a disposizione un grande carico ma in poco spazio.

Anche voi siete in cerca di una soluzione simile con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi è il vostro giorno fortunato perché potete approfittare di questa fantastica offerta. Offerta messa a disposizione da Amazon. Il costo dell’Hisense WD3S9043BW7 è di soli 395 euro anziché 549.

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Hisense WD3S9043BW7 in offerta su Amazon

Anche voi siete in cerca di una soluzione simile con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi è il vostro giorno fortunato perché potete approfittare di questa fantastica offerta messa a disposizione da Amazon. Il costo dell’Hisense WD3S9043BW7 è di soli 395 euro anziché 549.

Tra le tante caratteristiche che contraddistinguono questo elettrodomestico, non possiamo non citarne alcune in particolare. A partire dai programmi di cui dispone. Lava e asciuga in 60 minuti grazie al programma Wash&Dry 60′ che consente di dire addio a qualunque preoccupazione sulla scelta del ciclo di lavaggio giusto per i piccoli carichi quotidiani. Naturalmente, è possibile utilizzarla anche per carichi minimi, fino a 1 kg.

Anche il design con cui è stata progettata consente a questa lavasciuga di adattarsi a qualunque tipologia di arredamento. Se siete in cerca di una soluzione comoda e pratica ma, soprattutto, con un ottimo rapporto qualità/prezzo questo è il momento giusto. Con un -28% di sconto sul prezzo di listino di 549 euro, l’Hisense WD3S9043BW7 costa solamente 395 euro. Perchè perdere ancora altro tempo? Non dimenticate che la spedizione è completamente gratuita e avete a disposizione 24 mesi di garanzia sul prodotto che acquistate.