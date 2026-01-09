L’automobile diventerà più intelligente grazie all’asse Qualcomm-ZF

Uno degli obiettivi per il futuro è quello di rendere le automobili più intelligenti di quello che sono al momento. Un peso fondamentale per raggiungere questo obiettivo è sicuramente la guida autonoma. Si tratta di una tecnologia che permette a qualsiasi veicolo di muoversi, ma anche di prendere alcune decisioni in modo autonomo.

Per la guida autonoma sono necessari una serie di elementi, a partire dai sensori che nel pratico servono proprio per rilevare strade, pedoni e ostacoli. Si ha anche bisogno però di software, intelligenza artificiale e soprattutto dei validi sistemi di controllo. Al momento la corsa verso la guida autonoma e i veicoli più intelligenti sta per fare un grosso passo in avanti, grazie ad una notevole collaborazione tra Qualcomm e ZF.

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A cosa porterà la collaborazione tra Qualcomm e ZF?

Giungere alla produzione di un veicolo perfetto e molto intelligente non è semplice, ma grazie a una nuova collaborazione nata tra due dei protagonisti più importanti del panorama tecnologico, potrebbe diventare realtà.

Questi due protagonisti sono Qualcomm, azienda leader nel settore tecnologico e ZF, altrettanto importante per quanto riguarda alcune componenti automobilistiche. Le due aziende stanno lavorando insieme al lancio di una nuova piattaforma ADAS. Quest’ultima sarebbe in grado di supportare la guida autonoma fino a livello 3.

La guida autonoma è infatti classificata in base a sei livelli, dove il livello zero è completamente manuale, mentre l’ultimo livello e il massimo per quanto riguarda l’autonomia totale. Attualmente la maggior parte delle auto intelligenti si fermano a livello 2, con il livello 3 che è ancora in fase di sviluppo. Per quanto riguarda il livello 3, significa che l’auto guida da sola in alcune situazioni specifiche e il conducente può intervenire soltanto se necessario.

Per raggiungere questo obiettivo, c’è l’unione delle due piattaforme sviluppate dalle aziende: Snapdragon Ride di Qualcomm e ProAI di ZF. Grazie a questa piattaforma si sarà in grado di raggiungere alcune caratteristiche chiave del livello 3 tra cui la guida assistita in autostrada e la gestione del traffico.