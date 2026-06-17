L’AI scopre 500 terremoti nascosti sotto il ghiaccio dell’Antartide

Antartide sismica, altro che continente immobile. Per anni la zona orientale del ghiaccio è stata catalogata come una specie di terra morta dal punto di vista geologico, eppure adesso salta fuori che sotto quei chilometri di crosta gelata si muoveva parecchio. A scovare quello che nessuno era riuscito a leggere prima è stata un’intelligenza artificiale, capace di tirare fuori dai dati oltre 500 terremoti rimasti invisibili agli strumenti classici.

A guidare il lavoro è stato Long Ho, geologo dell’Università dell’Alabama, che ha messo mano a registrazioni dove l’occhio umano e i sistemi tradizionali non avevano colto nulla di anomalo. La ricerca è finita su Science, e non è un dettaglio da poco, perché di fatto ribalta la fama di un continente che tutti davano per geologicamente fermo.

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Cosa nascondeva il ghiaccio dell’Antartide Orientale

Il punto interessante è proprio dove sono stati trovati questi sismi. Non ai margini, dove ci si poteva aspettare qualche scossa legata ai movimenti del ghiaccio, ma nel cuore dell’Antartide Orientale, l’area considerata più stabile e silenziosa dell’intero pianeta. Una zona che per decenni è stata trattata come un blocco rigido, immobile, praticamente addormentato.

Gli strumenti tradizionali non avevano mai intercettato nulla di tutto questo. Le scosse erano lì, registrate nei dati, ma talmente deboli e sepolte sotto la coltre gelata da sfuggire a qualsiasi analisi convenzionale. Ci voleva un sistema capace di setacciare montagne di informazioni e riconoscere segnali che a un controllo normale si sarebbero confusi col rumore di fondo. Ed è esattamente quello che ha fatto l’intelligenza artificiale usata nello studio.

Perché questa scoperta cambia le carte in tavola

Riscrivere la reputazione sismica di un continente intero non è una cosa che capita spesso. L’idea che l’Antartide fosse geologicamente inerte era radicata da tempo, accettata quasi come un dato di fatto. Adesso quei 500 terremoti raccontano una storia diversa, fatta di movimenti reali sotto una superficie che sembrava completamente immobile.

Il fatto che a fare la differenza sia stata una macchina, e non un nuovo sensore piazzato sul campo, dice qualcosa anche sul modo in cui oggi si studia il pianeta. I dati c’erano già, mancava solo lo strumento giusto per interpretarli. E quando quello strumento è arrivato, ha tirato fuori centinaia di scosse che si nascondevano in piena vista, sotto cento chilometri di ghiaccio.