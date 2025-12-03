Lab Evo, il nuovo modo di rendere il sistema immunitario più forte

A causa del cambio di stagione e dei primi freddi intensi, le difese immunitarie del nostro corpo possono calare lasciandoci esposti ai consueti malanni di stagione. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel periodo compreso tra il 20 e il 26 ottobre, oltre 427 mila italiani hanno manifestato infezioni respiratorie acute.

Se a questi dati aggiungiamo anche i 16 milioni di casi di infezione da virus influenzali in tutto il periodo invernale dello scorso anno, la necessità di cautelarsi diventa evidente. Per evitare che il corpo entri in una fase di vulnerabilità è necessario mantenere alte le difese immunitarie.

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Il team di Lab Evo ha utilizzato la ricerca scientifica per approfondire il ruolo di specifici nutrienti nella modulazione delle difese immunitarie. Grazie a questo approccio, è possibile formulare integratori specifici per ogni persona, basati sulle reali necessità del singolo individuo, al fine di rafforzare il sistema immunitario nei periodi più critici.

Scopri come Lab Evo può aiutarti a rafforzare le difese immunitarie durante i freddi invernali e i cambi di stagione

La start up nata nel 2022 offre 25 diversi check-up per la prevenzione e il monitoraggio della salute. Utilizzando tecnologie all’avanguardia, i check up condotti da Lab Evo permettono di ottenere un quadro completo del proprio corpo e valutare l’eventuale carenza di micronutrienti fondamentali. I test condotti sono specifici e permettono si analizzare, tra le altre cose le immunoglobuline (IgG, IgA, IgM) responsabili della risposta immunitaria; PCR e AGP che consentono di scovare infiammazioni nascoste; le frazioni C3 e C4 che offrono uno spaccato dell’efficienza del sistema complementare.

In base alle necessità specifiche del corpo, è possibile intervenire in modo mirato e consapevole, restituendo all’organismo ciò di cui ha realmente bisogno. Gli integratori proposti da Lab Evo si basato su Vitamina D per regolare la risposta immunitaria e contribuisce a mantenerla efficiente; Echinacea per la sua azione antinfiammatoria equilibrante; Rhodiola utile a gestire lo stress e la quercetina, potente antiossidante.

Oggi la prevenzione passa anche dalla conoscenza, esistono test specifici in grado di valutare lo stato del sistema immunitario e individuare eventuali carenze di micronutrienti fondamentali. Tra questi, il check up di controllo del sistema immunitario, sviluppato