La dimostrazione pubblica del robot umanoide cinese

Un robot umanoide cinese ha ricamato un logo usando entrambe le mani. Questo evento si è tenuto alla fine di dicembre durante una presentazione pubblica. L’operazione ha richiesto controllo, coordinazione e sensibilità estrema. Il robot ha infilato l’ago e gestito il filo senza esitazioni. L’intero processo è stato completato dal vivo. E senza interruzioni. La precisione raggiunta è stata inferiore al millimetro.

Il risultato ha attirato l’attenzione degli esperti del settore. Non si è trattato di uno spettacolo fine a sé stesso. La difficoltà tecnica dell’azione è il vero punto chiave. Manipolare materiali morbidi resta una sfida storica per la robotica. Tessuti e fili reagiscono in modo imprevedibile ai movimenti. Inoltre, anche un piccolo errore può compromettere l’intero compito. Ma durante l’esibizione la stabilità è rimasta costante. Il controllo della forza applicata è apparso continuo e affidabile. Questo aspetto segna un progresso rilevante. Per anni la mancanza di manipolazione ultra-fine ha limitato l’automazione. Molte attività industriali richiedono infatti ancora mani umane esperte. Assemblaggi delicati e cablaggi complessi restano difficili da automatizzare. La prova mostrata suggerisce un cambio di scenario. La robotica umanoide si avvicina a nuove applicazioni pratiche. Il pubblico ha assistito a qualcosa di raro.

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Robot umanoide cinese: dati, intelligenza artificiale e hardware nello stesso ciclo

Una società cinese ha sviluppato questo robot. Stiamo parlando della TARS Robotics. L’azienda adotta un approccio chiamato DATA AI PHYSICS. Questo metodo unisce dati reali, modelli di intelligenza artificiale e robot fisici. Tutto avviene all’interno di un ciclo continuo e chiuso. Al centro del sistema c’è una piattaforma chiamata SenseHub. Essa raccoglie informazioni operative da ambienti reali. Che vengono poi utilizzati per l’addestramento dei modelli. L’AWE 2.0 AI World Engine è il cuore dell’apprendimento. Non è progettato per un singolo compito specifico. Il modello apprende abilità fisiche generali e trasferibili. Questo riduce il divario tra simulazione e realtà. Il cosiddetto digital-to-physical gap è un ostacolo noto. L’addestramento produce risultati affidabili nel mondo fisico.

Chen Yilun, amministratore delegato, ha spiegato la filosofia del progetto. E secondo lui il sistema chiuso garantisce sviluppo scalabile. Il modello segue le leggi di crescita tipiche dell’AI moderna. TARS Robotics è una realtà molto giovane. Ed è stata fondata all’inizio di febbraio 2025. In pochi mesi ha superato la fase concettuale. Oggi dispone di piattaforme funzionanti e dimostrabili. La crescita è stata sostenuta da forti investimenti. L’azienda ha raccolto oltre 220 milioni di dollari.