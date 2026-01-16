La crisi delle RAM riporta in primo piano le RAM DDR3

Nel mondo dell’assemblaggio PC sta accadendo qualcosa di inatteso e sorprendente. Componenti ritenuti obsoleti stanno tornando improvvisamente appetibili. Tra questi spiccano le memorie RAM DDR3, date per superate da anni. La scarsità di chip di nuova generazione ha cambiato le priorità degli utenti. I costi elevati spingono molti a cercare soluzioni alternative. Costruire un computer performante oggi richiede compromessi inattesi. Il mercato dell’usato torna quindi centrale nelle scelte di acquisto. Vecchi moduli di memoria, ancora funzionanti, diventano una risorsa preziosa. Molti provengono da PC aziendali dismessi negli ultimi anni. La disponibilità resta ampia e i prezzi sono contenuti.

Anche alcune piattaforme hardware favoriscono questo ritorno. Le motherboard X99 di produzione cinese sono sempre più diffuse. Abbinate a CPU Xeon usate, offrono molti core a basso costo. L’insieme risulta interessante per chi ha budget limitati. In questo scenario convivono due mondi molto diversi. Da una parte sistemi di fascia altissima, dall’altra soluzioni ibride e datate. Il risultato è un mercato frammentato e imprevedibile.

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La crisi delle RAM frena DDR5 e indebolisce anche le DDR4

All’origine di questo fenomeno c’è una grave crisi dei chip di memoria. Secondo Board Channels, le vendite di schede madri DDR5 sono crollate. Anche le DDR4 mostrano segnali di rallentamento dopo un breve recupero. La produzione ridotta sta causando nuove impennate di prezzo. La DDR5 resta costosa per l’intero mondo che richiede. Non si tratta solo dei moduli di memoria. Le schede madri devono integrare componenti più complessi. La gestione dell’alimentazione è stata spostata direttamente sui banchi RAM. Questo aumenta costi di progettazione e controllo qualità.

Inoltre, i kit disponibili hanno spesso capacità elevate. Il prezzo di ingresso diventa quindi poco accessibile. Le DDR4, fino a poco fa soluzione equilibrata, perdono attrattiva. I processori più recenti supportano sempre meno questa tecnologia. Il loro utilizzo resta confinato a sistemi più vecchi. Anche il mercato dell’usato DDR4 inizia a risentire della scarsità. La combinazione di fattori accelera il cambiamento delle abitudini. Gli utenti cercano piattaforme compatibili e facilmente reperibili. Le schede madri DDR3 tornano quindi sul mercato. Secondo le stime, le vendite sarebbero raddoppiate o triplicate. I bundle economici con CPU Intel di vecchie generazioni aiutano. Sesta, settima e nona generazione risultano ancora sufficienti per molti usi. La crisi ridisegna così la gerarchia delle tecnologie disponibili.