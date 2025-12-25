La Cina apre le città ai robot umanoidi: Shenzhen come banco di prova

La Cina compie un passo importante verso l’integrazione dei robot umanoidi nella vita quotidiana. Scegli infatti Shenzhen come “città pilota”. Che cosa si intende? Ebbene la famosa metropoli tecnologica del sud del Paese è stata designata come prima zona urbana ufficialmente “robot-friendly”. Ovvero un ambiente reale in cui i robot non saranno più confinati a laboratori chiusi o contesti industriali controllati, ma potranno muoversi tra strade, edifici e servizi cittadini.

Il progetto è stato denominato Guangdong Embodied Intelligence Training Ground “1+1+N”. Il suo obiettivo è quello di creare un’infrastruttura coordinata per lo sviluppo dell’intelligenza incarnata, cioè quella forma di AI che interagisce direttamente con il mondo fisico attraverso un corpo robotico. Il primo “1” indica un centro provinciale di addestramento, fulcro della ricerca e della raccolta dati. Il secondo “1” è proprio Shenzhen, trasformata in una zona dove i robot potranno operare in condizioni reali, affrontando imprevisti, ostacoli e interazioni umane autentiche. Una scelta questa che riflette la volontà della Cina di accelerare il passaggio dalla sperimentazione teorica all’applicazione concreta.

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Shenzhen la città-laboratorio per la convivenza dei robot umanoidi

Il terzo elemento del piano è rappresentato dalla lettera “N”. Quest’ultima riguarda una rete di sotto-centri di addestramento distribuiti in diverse città e settori della provincia del Guangdong. Ogni polo lavorerà su problemi specifici, in collaborazione con amministrazioni locali e aziende private, condividendo dati ed esperienze con il centro principale. Negli ultimi mesi, la Cina ha già mostrato segnali chiari della propria strategia nel campo della robotica umanoide. Aziende come Unitree Robotics hanno attirato l’attenzione internazionale con iniziative inedite, come il lancio di un app store dedicato ai robot, pensato per espanderne le funzioni tramite applicazioni installabili.

Le applicazioni previste spaziano dalla logistica all’assistenza, dalla manutenzione urbana alla sicurezza, fino ai servizi di supporto alla popolazione. L’obiettivo dichiarato non è soltanto tecnologico, ma anche sociale. Si intendono preparare cittadini e le istituzioni a una convivenza sempre più stretta tra esseri umani e macchine intelligenti. Shenzhen rafforza così il suo ruolo di avanguardia, candidandosi come modello per future smart city robotiche.

Se l’esperimento avrà successo, il fenomeno potrebbe essere esteso ad altre aree urbane cinesi e arrivare ad influenzare le strategie globali sullo sviluppo dell’AI incarnata. La Cina manda un messaggio chiaro, il futuro della robotica non si costruisce solo nei laboratori, ma nelle città, tra le persone.