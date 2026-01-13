KIA EV2: presentata ufficialmente in Europa la nuova elettrica

Sono in arrivo interessanti novità per il settore delle auto elettriche compatte. Ovvero quelle pensate per muoversi agilmente in città ma senza rinunciare a spazio, tecnologia e autonomia. È proprio in tale contesto che KIA ha scelto di presentare la nuova EV2. Mostrata per la prima volta al pubblico al Salone di Bruxelles 2026. Un debutto tutt’altro che casuale, perché la EV2 rappresenta un tassello fondamentale nella strategia del marchio per conquistare il centro del mercato europeo. Il concept di tale vettura aveva già tracciato una direzione chiara e le foto spia circolate negli ultimi mesi avevano confermato che KIA non avrebbe stravolto quell’idea iniziale. La versione definitiva, infatti, resta fedele a quelle linee, proponendo un piccolo crossover elettrico dalle proporzioni equilibrate e dal carattere ben definito. Con i suoi 4,06 metri di lunghezza, la EV2 si colloca nel segmento B-SUV.

Presentata la nuova KIA EV2: ecco i dettagli

Le luci diurne verticali, la firma luminosa Star Map e la linea di cintura alta sono elementi che richiamano le altre elettriche KIA più recenti. Allo stesso tempo, le protezioni in plastica nera sui passaruota e l’assetto leggermente rialzato rafforzano quell’idea di robustezza che oggi è quasi indispensabile per un crossover urbano. A seconda dell’allestimento, cambiano cerchi e finiture, fino ad arrivare alla GT-Line.

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Il passo di 2,57 metri aiuta a garantire una buona abitabilità, soprattutto per una vettura di tali dimensioni. La plancia è dominata da un grande pannello che riunisce strumentazione digitale, comandi del climatizzatore e schermo centrale dell’infotainment. Qui debutta il sistema ccNC Lite, una soluzione più essenziale rispetto a quella adottata sui modelli di fascia superiore, ma comunque completa di connettività e aggiornamenti over-the-air. Interessante anche la possibilità di scegliere tra configurazione a cinque o quattro posti, una scelta insolita in tale segmento che permette di modulare meglio lo spazio a bordo. Il bagagliaio, in base alla versione, offre una capacità adeguata all’uso quotidiano, con in più un piccolo frunk anteriore pensato per cavi e oggetti di uso rapido.

La nuova vettura KIA sarà proposta in due declinazioni ben distinte. La Standard Range punta sull’accessibilità, con una batteria da 42,2 kWh e un’autonomia WLTP di 317 km. Mentre la Long Range alza l’asticella grazie a un accumulatore da 61 kWh capace di arrivare a 450 km. Le prestazioni sono sufficienti per il contesto urbano e periurbano, con accelerazioni brillanti e una velocità massima adeguata. Non mancano le tecnologie legate alla ricarica, come Plug & Charge e la possibilità di sfruttare la vettura come fonte di energia. Ciò grazie alle funzioni V2L e V2G. I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Ma l’obiettivo dichiarato da KIA è mantenere il listino sotto la soglia dei 30.000 euro.