Kena tenta i suoi ex clienti, offerta low cost con 100 GB

Per il mese di gennaio 2026 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta tentando alcuni dei suoi ex clienti a tornare con un’offerta mobile davvero sorprendente. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione dell’offerta denominata Kena 4,99 100 GB Limited Edition 5G. Con un costo per il rinnovo davvero molto basso, gli ex clienti potranno avere un’offerta a basso costo comprendente fino a 100 GB di traffico dati.

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Torna in Kena anche a gennaio, offerta sorprendente con fino a 100 GB di traffico dati

Anche per il mese corrente l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta stupendo gli ex clienti con una proposta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, l’offerta si chiama Kena 4,99 100 GB Limited Edition 5G. Nello specifico, gli ex clienti che decideranno di tornare potranno avere accesso ogni mese ad un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati.

Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno navigare sfruttando anche la navigazione con le reti di quinta generazione. Nel bundle sono poi compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms. Tutto questo ricco bundle sarà messo a disposizione degli ex clienti ad un costo per il rinnovo molto basso. Questi dovranno infatti sostenere una spesa di soli 4,99 euro al mese.

Anche questa volta, l’operatore ha avviato una nuova campagna sms per avvisare i suoi ex clienti di questa fantastica opportunità. Nei messaggi inviati dall’operatore, viene indicata come ultima data disponibile il 28 gennaio. Tuttavia, è probabile che l’operatore stia personalizzando i suoi messaggi da utente ad utente. Vi riportiamo qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore (come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it):

“IMPERDIBILE! Puoi tornare in KENA a 4,99E al mese con 100 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. E con la nuova eSim entrare in KENA è ancora più semplice e veloce! Per aderire e verificare copertura 5G, costi e condizioni vai su kena.ly/tornainkena (http://kena.ly/tornainkena) inserisci il codice a te riservato […]. Offerta valida fino al 28/01/2026”.