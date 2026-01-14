Jeep Wagoneer S, il SUV elettrico che guarda all’Europa

La nuova Jeep Wagoneer S punta a diventare il modello di riferimento del marchio nel segmento elettrico europeo. Il debutto continentale è avvenuto al Salone di Bruxelles. La vetrina scelta per anticipare il lancio previsto nel 2026. L’attenzione iniziale si concentra sull’abitacolo. Che è pensato per offrire un’esperienza di livello superiore. Gli interni propongono materiali ricercati, finiture curate e una dotazione tecnologica avanzata. La plancia ospita schermi digitali per un totale complessivo di quarantacinque pollici.

Spicca il display dedicato al passeggero anteriore. Che è integrato con il sistema Uconnect 5. La gestione delle funzioni risulta intuitiva. Tutto grazie a interfacce personalizzabili e comandi rapidi. Il comfort acustico è affidato a un impianto audio di alto livello. Sono presenti diciannove altoparlanti. Ma anche un amplificatore potente e un subwoofer dedicato. L’obiettivo dichiarato è offrire viaggi silenziosi e coinvolgenti. Jeep non ha ancora comunicato i listini ufficiali per l’Europa. La Wagoneer S rappresenta comunque un passo decisivo verso un’immagine più sofisticata. Il modello nasce per competere con i SUV elettrici premium già presenti sul mercato. La strategia prevede un posizionamento alto, coerente con contenuti e prestazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Jeep Wagoneer S: potenza, autonomia e debutto pubblico a Bruxelles

Sotto la carrozzeria, la Wagoneer S conferma una scheda tecnica di primo piano. Il SUV utilizza la piattaforma STLA Large sviluppata dal gruppo Stellantis. L’architettura elettrica è a quattrocento volt, soluzione ormai consolidata. Le dimensioni sono generose e collocano il modello nel segmento D europeo. La lunghezza sfiora i quattro metri e novanta. Mentre la larghezza supera i due metri. L’altezza resta contenuta per favorire l’aerodinamica. Il sistema di propulsione prevede due motori elettrici. La trazione è integrale e permanente, pensata per ogni condizione. La potenza complessiva raggiunge i seicento cavalli. L’accelerazione da zero a cento avviene in circa tre secondi e mezzo.

È presente il selettore Selec-Terrain con cinque modalità di guida. Il conducente può scegliere tra Auto, Sport, Eco, Snow e Sand. L’energia è fornita da una batteria da oltre cento kilowattora. La ricarica rapida consente di passare dal venti all’ottanta percento in ventitré minuti. I dati ufficiali di autonomia europea non sono ancora disponibili. Nel ciclo americano, la percorrenza supera i quattrocento ottanta chilometri. Ulteriori dettagli tecnici saranno comunicati nei prossimi mesi.