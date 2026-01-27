iQOO 15 Ultra, ultime conferme prima del suo debutto

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Sembra che il produttore tech iQOO sia quasi pronto a presentare in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo iQOO 15 Ultra. L’azienda ha da poco confermato tramite alcuni teaser che lo smartphone sarà annunciato durante la giornata del 4 febbraio 2026 ma non solo. Lo smartphone in questione è stato anche il protagonista di nuovi leaks che ci hanno rivelato le sue presunte specifiche tecniche.

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iQOO 15 Ultra sta arrivando, ecco le ultime notizie prima del debutto

L’azienda tech iQOO ha confermato che il suo nuovo top di gamma iQOO 15 Ultra sarà annunciato durante la giornata del 4 febbraio 2026 ma non solo. In queste ultime ore il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dello smartphone. Stando a quanto riportato , il prossimo device a marchio iQOO avrà sul fronte un display di estrema qualità.

Il pannello sarà realizzato da Samsung, sarà un LTPO ed avrà una risoluzione esagerata pari a 2K. Sarà presente una frequenza di aggiornamento adattiva, mentre i bordi saranno piatti. Dal punto di vista prestazionale, il leaker ha rivelato la presenza di un processore estremamente potente di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. A supportare le performance dovrebbero esserci tagli di memoria con fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno.

Anche il nuovo iQOO 15 Ultra sembra che potrà poi vantare la presenza di una batteria davvero molto capiente. Si parla infatti di ben 7400 mah e sembra che sarà presente anche il supporto alla ricarica rapida da 100W. Non dovrebbe neanche mancare il supporto alla ricarica wireless e alla ricarica inversa, in modo da sfruttare lo smartphone come un power bank in caso di necessità. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla della presenza di una tripla fotocamera posteriore.