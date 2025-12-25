iPhone Fold avvistato in un primo video teaser

Sappiamo ormai da diverso tempo che anche il colosso americano Apple sta preparando l’arrivo ufficiale sul mercato del suo primo smartphone pieghevole. Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone Fold, anche se per il momento non sappiamo con esattezza con quale nome sarà commercializzato sul mercato. In queste ultime ore, il device è stato addirittura avvistato in rete in un primo video teaser.

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iPhone Fold appare in rete in un primo video teaser, ecco i dettagli

In queste ultime ore è stato avvistato in rete in un primo video teaser il primo iPhone pieghevole di casa Apple. Quest’ultimo potrebbe arrivare sul mercato mobile con il nome di iPhone Fold. In particolare, il leaker del settore Jon Posser ha realizzato e pubblicato in rete un video teaser che racchiude e riassume tutte le indiscrezioni ed i rumors che sono emersi fino ad ora su questo dispositivo.

Osservando quanto riportato sul video, il primo iPhone pieghevole di casa Apple potrebbe adottare un design ed un form factor diverso da quanto ha fatto il rivale sudcoreano Samsung. Dal video, infatti, è possibile notare come lo smartphone sia leggermente più quadrato da chiuso, ricordando in un certo sensore lo smartphone pieghevole del rivale Big G, ovvero Google Pixel Fold.

Il discorso cambia, però, quando lo smartphone è aperto. In questo caso, infatti, il nuovo iPhone Fold dispone di un display interno piuttosto rettangolare, con una diagonale pari a 7.58 pollici, il tutto nel form factor di 4:3. Una volta chiuso, invece, lo smartphone sembra essere piuttosto compatto. Il display esterno dovrebbe infatti avere una diagonale piuttosto contenuta, pari a circa 5.5 pollici. Sembra inoltre che Apple abbia deciso di adottare un tasto con Touch ID per lo sblocco. integrato nel tasto di accensione e spegnimento.

Sulla parte posteriore dovrebbe poi esserci un modulo fotografico simile a quello presente sui nuovi iPhone 17, anche se qui la zona rialzato sembra essere leggermente più sottile.