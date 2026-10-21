iPhone Duo, consegne anticipate al 23 ottobre per alcuni ordini

Per alcuni clienti Apple l’attesa per iPhone Duo potrebbe rivelarsi molto più breve del previsto. Negli Stati Uniti e in Giappone, infatti, una parte dei preordini del primo iPhone pieghevole ha visto la data di consegna spostarsi da novembre e dicembre direttamente al 23 ottobre, il giorno del debutto ufficiale. Si tratta di una sorpresa notevole, visto quanto la situazione sembrava complicata fino a pochissimo tempo fa.

Il quadro di partenza era tutt’altro che incoraggiante. Una domanda straordinaria, unita alla carenza di unità disponibili, aveva fatto slittare le consegne di molti ordini addirittura fino a gennaio 2027. Per chi aveva prenotato il nuovo smartphone di Apple con largo anticipo, insomma, la prospettiva era quella di passare le feste ancora senza il dispositivo tra le mani. Per qualcuno, però, le cose sono cambiate in modo improvviso e decisamente positivo.

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Cosa è cambiato per i preordini di iPhone Duo negli Stati Uniti e in Giappone

Le prime segnalazioni sono arrivate dal Giappone e riguardavano esclusivamente gli ordini effettuati direttamente tramite Apple. Diversi acquirenti si sono ritrovati con una data di arrivo anticipata di settimane, passando dalle previsioni di fine anno al giorno stesso del lancio. Lo scorso fine settimana la stessa novità ha iniziato a interessare anche gli Stati Uniti, dove Apple ha aggiornato le stime di consegna di alcuni preordini di iPhone Duo portandole da novembre e dicembre al 23 ottobre.

Il caso più curioso riguarda un abbonato T-Mobile, che ha scoperto di poter ricevere il suo iPhone Duo addirittura il 22 ottobre, quindi un giorno prima della data ufficiale di uscita. La spiegazione è piuttosto semplice. Quell’ordine veniva evaso attingendo alle scorte proprie dell’operatore e non a quelle di Apple, ed è proprio questo dettaglio a giustificare una consegna così anticipata rispetto a quanto previsto inizialmente.

Come controllare la data di spedizione del pieghevole Apple

Chi ha prenotato il dispositivo direttamente da Apple può verificare in pochi passaggi se la propria data di spedizione è stata modificata. Basta aprire l’app Apple Store, toccare l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo e selezionare la voce dedicata agli ordini. A quel punto compare l’elenco degli acquisti recenti, con l’ordine di iPhone Duo posizionato in cima. Toccandolo si accede a tutti i dettagli aggiornati, comprese le eventuali variazioni apportate alla consegna.

Per chi invece ha acquistato il pieghevole attraverso un operatore telefonico, la strada è diversa. In questo caso occorre consultare il sito o l’app dello stesso operatore per conoscere le tempistiche più recenti. Conviene comunque mantenere una certa prudenza. Finché non arriva la notifica che conferma l’effettiva spedizione dello smartphone, una data anticipata va presa con le pinze, perché esiste sempre la possibilità che si tratti di un errore destinato a essere corretto nei giorni successivi.

C’è poi un aspetto importante per chi non ha ancora effettuato alcuna prenotazione. Senza un preordine attivo non sarà possibile entrare in un Apple Store venerdì e uscire con iPhone Duo in tasca. Apple ha infatti chiesto ai dipendenti dei propri negozi di avvisare i clienti che il primo giorno utile per telefonare e verificare la disponibilità del dispositivo nei punti vendita sarà sabato 24 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid