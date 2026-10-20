VisionQuest, chi c’è dietro Paladino?

Nei primi due episodi di VisionQuest il protagonista si ritrova improvvisamente nel mirino di un cacciatore di taglie, e la domanda che accompagna lo spettatore fin dalle prime scene riguarda proprio l’identità di chi lo ha messo sulle sue tracce. La serie apre infatti con un mistero preciso, quello del mandante, e sceglie di non scioglierlo subito. Il risultato è una partenza che punta molto sulla tensione e sull’attesa, con un antagonista che entra in scena quasi in punta di piedi per poi cambiare completamente il clima del racconto.

Il punto di partenza è chiaro. Dopo gli eventi del finale di WandaVision, il nostro eroe ha deciso di sparire dai radar e di ricostruirsi un’esistenza lontano da tutto. La scelta è caduta su Dublino, dove conduce una vita apparentemente ordinaria lavorando in un pub senza rivelare a nessuno chi sia davvero. Un’esistenza tranquilla, fatta di routine e anonimato, che per un personaggio con un passato così ingombrante rappresenta quasi un rifugio.

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L’arrivo di Paladino e la fine dell’anonimato

Questo equilibrio però dura poco. Nel giro dei primi due episodi di VisionQuest la quiete viene spezzata dall’arrivo di Paladino, un cacciatore di taglie che ha ricevuto un incarico molto preciso, ovvero catturare il protagonista. Non si tratta quindi di un incontro casuale né di una minaccia generica. C’è qualcuno che sa dove si nasconde, che conosce la sua nuova vita irlandese e che ha deciso di investire in una persona specializzata pur di arrivare a lui.

È proprio questo dettaglio a rendere la figura di Paladino così interessante. Il personaggio funziona come primo villain della serie, ma allo stesso tempo appare come una pedina mossa da qualcun altro. Il cacciatore di taglie agisce su commissione, e la sua presenza sposta inevitabilmente l’attenzione su chi sta dietro le quinte. Lo spettatore si ritrova così con due livelli di minaccia, uno visibile e immediato e un altro nascosto, di cui per ora non si conosce il volto.

Chi ha ingaggiato il cacciatore di taglie

La questione del mandante rimane volutamente aperta. La serie non fornisce ancora risposte dirette e lascia che i sospetti si accumulino episodio dopo episodio. Proprio per questo intorno a VisionQuest hanno iniziato a circolare diverse ipotesi su chi possa aver assoldato Paladino, e in particolare tre teorie che provano a dare un nome a questa figura misteriosa.

Ognuna di queste ipotesi parte da un elemento comune, cioè il fatto che il protagonista non sia riuscito a far perdere completamente le proprie tracce nonostante la scelta di vivere in incognito a Dublino. Qualcuno lo stava cercando, e lo ha trovato. Le teorie si muovono quindi attorno a chi potrebbe avere interesse a riportarlo allo scoperto e a chi disponga dei mezzi necessari per ingaggiare un professionista come Paladino.

Per il momento la serie si limita a seminare indizi senza confermare nulla, e il primo antagonista resta l’unico volto concreto di una minaccia ben più ampia. I primi due episodi di VisionQuest chiudono così il loro arco iniziale con il protagonista braccato, la sua vita tranquilla ormai compromessa e un interrogativo ancora senza risposta su chi abbia davvero ordinato la sua cattura.

Fonte: TecnoAndroid