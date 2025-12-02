iPhone Air: la fotocamera non può competere con i top di gamma secondo DxOMark

iPhone Air è arrivato sul mercato come lo smartphone Apple più sottile di sempre, presentato insieme alla famiglia iPhone 17. Sul fronte fotografico, però, il giudizio di DxOMark evidenzia una distanza chiara rispetto ai modelli di fascia più alta. Il dispositivo totalizza 141 punti, con 134 dedicati alla parte foto e 155 ai video, piazzandosi al 41° posto della classifica dominata da Huawei Pura 80 Ultra. Da notare che iPhone 17 Pro, secondo in graduatoria, mantiene un vantaggio netto.

La fotocamera principale è una Fusion da 48MP, con apertura f/1,6, stabilizzazione su sensore e supporto agli scatti a risoluzione 24 e 48MP. Il sensore da 1/1,56″ e i pixel da 1,0µm contribuiscono a produrre immagini luminose e con un bilanciamento del bianco affidabile. Anche la resa cromatica è uno dei punti di forza, con tonalità naturali e un livello di dettaglio coerente nelle scene ben illuminate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le limitazioni pesano sul ranking finale

La presenza di uno zoom 2x di qualità ottica, ottenuto tramite crop sul sensore principale e con risoluzione finale da 12MP, offre una buona opzione intermedia per ritratti e primi piani. Il limite più evidente, però, riguarda l’assenza di un’ultra-grandangolare dedicata. È proprio questa mancanza a incidere pesantemente sulla valutazione complessiva, riducendo la versatilità del dispositivo in scenari dove i concorrenti, come Galaxy S25 Edge, propongono un modulo multiforme con ottiche dedicate.

In condizioni di scarsa illuminazione, iPhone Air mostra più rumore rispetto ai modelli superiori e fatica a mantenere i dettagli più fini. Tecnologie come Photonic Engine, Deep Fusion e Smart HDR 5 migliorano la resa generale, ma non compensano del tutto le limitazioni hardware. Per la parte video, invece, i risultati sono più convincenti: la registrazione arriva fino al 4K Dolby Vision 60fps, con stabilizzazione efficace e colori coerenti. Alcune criticità emergono nei momenti di transizione, dove DxOMark segnala episodi di refocus e adattamento del bilanciamento del bianco non immediati.

Nel complesso, la qualità della singola fotocamera resta buona, soprattutto per chi non necessita di un sistema fotografico articolato. Il confronto con i top gamma — e con i modelli Pro della stessa Apple — mette però in luce la natura più “minimalista” di iPhone Air sul fronte imaging.