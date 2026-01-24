iPhone 18 Pro: Apple terrà la Dynamic Island resta, il foro è una bufala

Le indiscrezioni sugli iPhone 18 Pro hanno acceso il dibattito su un presunto foro nel display per la fotocamera frontale. Nelle ultime ore, però, emerge una lettura diversa: il rumor potrebbe nascere da un equivoco, più che da un cambio di design già deciso.

Un problema di interpretazione alla base del rumor

A chiarire il punto è Instant Digital, che attribuisce l’origine della voce a una traduzione imprecisa di un suo intervento. Il riferimento iniziale riguardava l’integrazione sotto al display di alcuni componenti del Face ID, in particolare il sensore a infrarossi. Da qui, alcune fonti in lingua inglese avrebbero dedotto un riposizionamento della selfie cam in un punch-hole nell’angolo alto sinistro, ipotesi poi rimbalzata rapidamente.

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Perché l’ipotesi del punch-hole ha preso piede

Va detto che l’idea non nasce dal nulla. Già in passato The Information aveva ipotizzato uno spostamento della lente frontale, e più di recente nuovi render hanno rafforzato lo scenario. In particolare, immagini attribuite a Jon Prossermostravano un design asimmetrico con foro decentrato, alimentando le speculazioni.

Secondo Instant Digital, però, il punto chiave è un altro: l’evoluzione del Face ID non implica automaticamente l’addio alla Dynamic Island. L’ipotesi più plausibile è una riduzione dell’area, non la sua eliminazione a favore di un foro isolato.

La direzione di Apple e il vero cambio atteso

Se così fosse, Apple manterrebbe un elemento ormai riconoscibile, rendendolo meno invasivo grazie all’integrazione sotto al display di parte dei sensori. Il risultato sarebbe uno schermo più pulito, ma senza strappi estetici. Chi attende una vera svolta dovrà aspettare iPhone 20, il modello celebrativo del ventennale che potrebbe avere una superficie continua e dunque senza alcun tipo di foro o Dynamic Island. Almeno per il momento bisognerà dare spazio a tante indiscrezioni che potranno essere lontane o vicine dalla realtà, essendo il momento della presentazione ufficiale ancora molto lontano.