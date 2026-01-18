È ormai certo che il colosso americano Apple sta preparando l’arrivo sul mercato del suo primo smartphone pieghevole, ovvero il nuovo iPhone Fold. L’azienda sta inoltre preparando l’arrivo della sua nuova serie di smartphone top di gamma, i nuovi iPhone 18. In queste ore sono emersi numerosi dettagli di rilievo su tutti questi nuovi dispositivi.

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iPhone 18 e iPhone Fold, emergono nuovi dettagli di rilievo sui nuovi device di Apple

In queste ultime ore sono emersi nuovi dettagli di rilievo riguardanti i prossimi smartphone del colosso americano Apple. Partiamo analizzando il primo pieghevole dell’azienda, ovvero iPhone Fold. Su questo modello sembra che l’azienda abbia deciso di accantonare la Dynamic Island presente sul display. Al suo posto, l’azienda potrebbe decidere di adottare un semplice TouchID. Quest’ultimo dovrebbe trovare posto nel tasto di accensione e spegnimento dello smartphone. L’assenza della Dynamic Island dovrebbe garantire un’esperienza più immersiva per gli utenti nella visione dei contenuti multimediali.

In particolare, lo smartphone dovrebbe disporre all’estero di un display con una diagonale contenuta pari a 5.3 pollici. Discorso differente per la parte interna. Una volta aperto, infatti, lo smartphone dovrebbe avere un display con una diagonale più ampia pari a 7.8 pollici.

Passiamo ora alla prossima serie di smartphone iPhone 18. Stando a quanto è emerso in rete, l’azienda avrebbe intenzione di dividere la presentazione ufficiale dei suoi nuovi smartphone. In particolare, durante il mese di settembre 2026 l’azienda dovrebbe annunciare sul mercato i modelli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il pieghevole iPhone Fold. Discorso differente, invece, per i modelli base di iPhone 18. Questi ultimi sembra infatti che saranno annunciati in veste ufficiale successivamente, ovvero durante la primavera del 2027.

Stando alle indiscrezioni emerse, tutti i nuovi modelli dell’azienda dovrebbero poter contare sulle performance del processore A20 Pro. A supporto dovrebbero poi esserci tagli di memoria con almeno 12 GB di memoria RAM LPDDR5.